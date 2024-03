Orari TV8 MotoGP Portimao 2024: dove vedere il GP del Portogallo

Tutti gli Orari TV8 MotoGP Portimao 2024 per seguire in diretta ed in differita il Gran Premio del Portogallo che si corre domenica 24 marzo, 2° round del Motomondiale 2024.

Il circus del Motomondiale arriva sul tracciato di Portimao dove il prossimo fine settimana si disputerà il Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento con il Campionato del Mondo 2024.

Il vincitore del Gran Premio del Qatar Francesco Bagnaia, è pronto a difendere la leadership in classifica consapevole che i compagni di marca, capitanati da Jorge Martin (Pramac) e Marc Marquez (Gresini) saranno i principali avversari insieme ai piloti Aprilia e KTM.

Orari TV8 MotoGP Portimao 2024

Sarà possibile seguire su TV8 la diretta delle qualifiche e gara sprint della classe regina il sabato. Alla domenica gare in differita della gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Sabato 23 marzo (diretta)

11:50 Qualifiche MotoGP

16:00 Gara Sprint MotoGP

Domenica 24 marzo (differita)

17:15 Gara Moto3

18:30 Gara Moto2

20:15 Gara MotoGP

Orari SKY e NOW MotoGP Portogallo 2024

QUI trovate tutti gli orari per seguire il GP di Portimao in diretta su SKY e NOW.

Copyright Image: Sinergon LTD