Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, dominando la gara e confermando la superiorità della Ducati.

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha inaugurato la stagione del Mondiale MotoGP con una straordinaria vittoria al Gran Premio del Qatar, dimostrando sin dalle prime fasi della gara la sua superiorità e quella della sua Ducati ufficiale. Superando Jorge Martin del Team Pramac, che era partito dalla pole position, Bagnaia ha preso il comando e non ha più guardato indietro, distanziando il sudafricano Brad Binder su Red Bull KTM e lo stesso Martin, che hanno completato il podio.

Il pilota italiano, campione del mondo in carica, ha confermato il suo stato di forma conducendo una gara impeccabile e chiudendo con un vantaggio significativo di quasi un secondo e mezzo su Binder. Questa vittoria è la decima consecutiva per Bagnaia, una serie impressionante che testimonia non solo il suo talento, ma anche l’eccellenza tecnica della Ducati nel campionato.

Marc Marquez, alla sua prima gara con la Ducati del Team Gresini, ha ottenuto un promettente quarto posto, precedendo Enea Bastianini ed il fratello Alex Marquez, entrambi su Ducati. La top ten è stata completata da Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team VR46, Aleix Espargaro su Aprilia, il debuttante Pedro Acosta su Red Bull GasGas e Maverick Vinales, anch’egli su Aprilia, tutti protagonisti di una gara combattuta che ha offerto spettacolo e emozioni.

Bagnaia, con questa vittoria, si posiziona al comando della classifica mondiale con 31 punti, avviando la stagione nel migliore dei modi e sottolineando il dominio tecnico della Ducati, che con questa vittoria raggiunge l’88esimo successo in top class, il decimo consecutivo come costruttore.

Secondo il calendario della MotoGP 2024, il prossimo appuntamento sarà per il Gran Premio in Portogallo, previsto dal 22 al 24 marzo.

Classifica MotoGp dopo la prima gara in Qatar

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Francesco Bagnaia Ducati Ita 31 2 Brad Binder Ktm Rsa 29 3 Jorge Martin Ducati Spa 28 4 Marc Marquez Ducati Spa 18 5 Enea Bastianini Ducati Ita 15 6 Aleix Espargaro Aprilia Spa 15 7 Alex Marquez Ducati Spa 13 8 Fabio Di Giannantonio Ducati Ita 9 9 Pedro Acosta Ktm Spa 9 10 Maverick Viñales Aprilia Spa 7 11 Fabio Quartararo Yamaha Fra 5 12 Johann Zarco Honda Fra 4 13 Joan Mir Honda Spa 3 14 Marco Bezzecchi Ducati Ita 2 15 Miguel Oliveira Aprilia Por 1 16 Alex Rins Yamaha Spa 0 17 Augusto Fernandez Ktm Spa 0 18 Franco Morbidelli Ducati Ita 0 19 Takaaki Nakagami Honda Jpn 0 20 Luca Marini Honda Ita 0 21 Jack Miller Ktm Aus 0 22 Raul Fernandez Aprilia Spa 0

Classifica Team MotoGP 2024

Pos. Pilota Moto Punti 1 Ducati Lenovo Team Ducati 46 2 Gresini Racing MotoGP Ducati 31 3 Red Bull KTM Factory Racing KTM 29 4 Prima Pramac Racing Ducati 28 5 Aprilia Racing Aprilia 22 6 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 11 7 GasGas Factory Racing Tech3 KTM 9 8 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 5 9 Lucio Cecchinello Racing Honda 4 10 Repsol Honda Team Honda 3 11 Trackhouse Racing Aprilia 1

Classifica costruttori MotoGP 2024

Pos. Costruttore Punti 1 Ducati 37 2 KTM 29 3 Aprilia 15 4 Yamaha 5 5 Honda 4

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD