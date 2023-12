La Honda NX500 2024 si pone come il nuovo modello di riferimento nel segmento dei “Daily Crossovers”, unendo l’agilità tipica delle moto adventure a un design solido. Questa moto è ideale per destreggiarsi nel traffico cittadino, per le escursioni del fine settimana e anche per affrontare percorsi sterrati.

Il nuovo faro a Led della NX500, in abbinamento all’elegante gruppo ottico posteriore, migliora la visibilità notturna grazie a una distribuzione ottimizzata della luce. A livello tecnologico, spicca il display TFT a colori da 5 pollici, una novità nel panorama delle moto Honda. Grazie alla tecnica dell’incollaggio ottico, questo display garantisce un’eccellente visibilità anche in condizioni di forte luminosità solare. Le opzioni di personalizzazione includono diverse modalità di visualizzazione e la connettività Honda RoadSync per smartphone Android e iOS.

La NX500 è dotata dell’ESS (Emergency Stop Signal) per la segnalazione della frenata di emergenza. Il nuovo blocchetto comandi sinistro retroilluminato rende la navigazione intuitiva e consente di effettuare chiamate, ascoltare musica, ricevere e inviare messaggi e consultare le previsioni meteo.

La sella, posizionata a 830 mm di altezza, rende la NX500 accessibile e facile da guidare. La posizione di guida, caratterizzata da una sella snella e un ampio manubrio, facilita manovre a bassa velocità. Le dimensioni della moto sono 2.165 x 830 x 1.415 mm, con un’altezza da terra di 180 mm e un serbatoio da 17,5 litri che, unito a un consumo ridotto (27,8 km/l), garantisce un’autonomia di quasi 500 km.

Il telaio e la ciclistica della NX500 sono progettati per garantire massima agilità e comfort. La forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm e l’ammortizzatore Showa regolabile offrono un’ottima risposta su tutte le superfici. Le ruote leggere e l’impianto frenante con dischi da 296 mm e pinze Nissin a 2 pistoncini completano il quadro di una moto agile e sicura.

Il motore bicilindrico parallelo bialbero 8 valvole, ora dotato di controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), si adatta a una varietà di utilizzi. Offre eccellente accelerazione e coppia tra i 3.000 e i 7.000 giri/min, rendendo la guida fluida e piacevole. Nuove mappature dell’iniezione enfatizzano l’accelerazione e la grinta dell’erogazione, mentre la frizione assistita con antisaltellamento assicura cambi marcia fluidi e scalate sicure.

Honda NX500 2024: accessori

Per la nuova NX500 è disponibile un’ampia gamma di accessori, organizzata in “pack”, anche sovrapponibili tra loro.

Adventure Pack

Luci fendinebbia a Led

Tubolari protettivi carena

Paramani

Parabrezza fumé

Stickers ruote

Tank pad

Travel Pack

Travel Pack

Borse laterali semirigide con supporti

Borsa per sella posteriore da 22 L

Urban Pack

Bauletto da 38L con schienalino passeggero

Borsa interna bauletto

Cavalletto centrale

Comfort Pack

Manopole riscaldabili (a 5 livelli, con memoria e indicatori sul display)

Deflettori aria laterali

Presa ACC sottosella

Borsa serbatoio 3L

