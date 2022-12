All’aereo si spezzano le ali dopo aver scaricato pesticidi, pilota salvo

Un incidente aereo incredibile che ha visto miracolosamente il pilota salvarsi da un vero e proprio disastro. E’ riuscito infatti a sopravvivere dopo la rottura completa delle ali ed il successivo schianto dell’aereo agricolo. Se l’è cavata con qualche osso rotto come il braccio, la clavicola, alcune costole e ginocchio.

L’incidente, oggetto di indagine da parte del centro brasiliano per l’investigazione e la prevenzione degli incidenti aeronautici (Cenipa) e della Embraer, ha visto come protagonista un Embraer EMB 202 Ipanema.

Il pilota doveva fare un’applicazione di pesticidi in una risaia in Brasile, ma a causa delle condizioni meteorologiche, non è stato possibile. Poiché il velivolo era pieno di acqua, il pilota ha deciso di fare un volo per effettuare il lancio.

Come si vede nel video, poco dopo il lancio, l’aereo risale di qualche metro, ma a quel punto le ali si staccano dalla fusoliera, come per accartocciarsi attorno al pilota. Secondo quanto riferito, l’aereo era aggiornato e non c’è stato alcun errore umano precedente all’incidente aereo.

