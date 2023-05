Koelliker powered by Askoll, lo scooter elettrico tutto italiano

Il Gruppo Koelliker, un’azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile e intelligente, presenta in esclusiva il primo scooter elettrico a marchio Koelliker powered by Askoll, un’azienda italiana con oltre 45 anni di esperienza e leader nel mercato della mobilità elettrica dal 2015. Questo annuncio conferma l’impegno del Gruppo nell’offrire una mobilità sostenibile progettata per l’uso nelle nostre città.

Con il lancio del nuovo scooter completamente elettrico Koelliker powered by Askoll, l’offerta di soluzioni di mobilità urbana, completamente prodotte in Italia, si amplia ulteriormente, al fine di soddisfare le esigenze di tutti.

Lo scooter elettrico è dotato del distintivo powertrain Askoll e di due batterie al litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna. Grazie al loro peso leggero di soli 7,6 kg, possono essere ricaricate da qualsiasi presa elettrica domestica in circa 6 ore. Offre un’autonomia fino a 90 km e una velocità massima di 66 km/h. Sarà disponibile in due modelli, rispettivamente nelle categorie L1e e L3e. Per quanto riguarda le sospensioni, presenta una forcella telescopica idraulica all’anteriore e un ammortizzatore idraulico al posteriore.

Questo scooter ha un design classico e accattivante ed è destinato alla mobilità urbana. Può essere guidato con le patenti AM (categoria L1e), A e B (categoria L3e) ed è adatto anche per i principianti grazie al suo peso di circa 88 kg, che lo rende facile da manovrare.

Il veicolo è rifinito con cura e offre una ricca dotazione di serie, tra cui un display digitale LCD, avviamento senza chiave, luci anteriori e posteriori a LED e un modulo IoT collegato all’app dedicata. Il nuovo scooter sarà presto disponibile presso tutti i punti vendita Koelliker Store.

