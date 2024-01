La nuova Suzuki V-Strom 800DE Djebel è stata presentata al Motor Bike Expo 2024 ed è la nuova versione speciale della Sport Enduro Tourer, che viene reinventata con un aspetto ancora più avventuroso e una livrea evocativa che trae ispirazione dall’eredità storica di Suzuki, richiamando le mitiche DR600R Djebel e DR650R Djebel.

Le nuove colorazioni della V-Strom 800DE Djebel omaggiano le monocilindriche Enduro degli anni ’80 e ’90, riprendendo gli iconici colori Suzuki che hanno caratterizzato modelli leggendari come la DR 750 Big, pioniera delle Big Enduro. Questa edizione speciale si distingue non solo per il suo aspetto ma anche per una dotazione tecnicamente avanzata, tra cui spicca il terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in fibra di carbonio. Gli pneumatici Dunlop Trailmax Raid, specificamente scelti per le loro caratteristiche fuoristradistiche, completano l’assetto della moto.

La Suzuki V-Strom 800 DE Djebel è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, condiviso con la Streetfighter GSX-8S e la Supersport GSX-8R, che offre prestazioni eccezionali. La potenza di 84,3 cv a 8.500 giri/min e una coppia di 78 Nm a 6.800 giri/min sono erogate nel massimo comfort, grazie all’innovativo sistema Suzuki Cross Balancer che riduce le vibrazioni.

La dotazione include un dashboard TFT LCD a colori, un manubrio a sezione variabile, pedane rivestite in gomma e una sella confortevole a 855 mm da terra, con maniglie integrate per il passeggero e portapacchi di serie. Il telaio in tubi d’acciaio e le sospensioni Hitachi Astemo (Showa) completamente regolabili, con un’escursione di 220 mm, enfatizzano la sua vocazione avventurosa. Le ruote a raggi e la luce a terra di 220 mm rendono la V-Strom perfetta per il fuoristrada, offrendo una guida dinamica e sicura in ogni condizione.

Disponibile esclusivamente sul Web Store Suzuki, la V-Strom 800DE Djebel è proposta a un prezzo di listino di 13.900 euro F.C.

