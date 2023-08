Suzuki GSX-8S è la street fighter di Hamamatsu che adotta sovrastrutture essenziali che esprimono sportività e dinamismo. Il cupolino appuntito, con fari sovrapposti, luci di posizione e frecce tutti a Led, insieme al serbatoio da 14 litri e ai convogliatori laterali, si contrappone al codino minimalista e al terminale di scarico corto e compatto, la moto è protesa in avanti pronta allo scatto.

Suzuki GSX-8S: il video

La GSX-8S è la sintesi perfetta tra tecnologia all’avanguardia, prestazioni senza eguali e design sorprendente.

Suzuki GSX-8S: motore e caratteristiche

Il motore, leggero e compatto, è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. I tecnici hanno scelto una configurazione che riesce ad abbinare un tiro generoso sin dai bassi regimi e tanta vivacità in allungo a una straordinaria efficienza.

La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. La moto è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW (48 cv) per i titolari di patente A2. Tra i fiori all’occhiello del propulsore va ricordato il Suzuki Cross Balancer, un rivoluzionario sistema brevettato che abbatte in modo efficace vibrazioni.

Il motore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System. Quanto alla ciclistica, i progettisti hanno optato per misure leggermente più generose rispetto a quelle medie della categoria, con un interasse di 1.465 mm. Ciò permette alla Suzuki GSX-8S di offrire un’ottima abitabilità, con una perfetta triangolazione tra manubrio, pedane e sella. La seduta è a 810 mm da terra e, complici i fianchi snelli della moto, permette a tutti di poggiare bene i piedi a terra.

Le quote e le geometrie della GSX-8S si traducono anche in una grande maneggevolezza a bassa andatura e in una notevole stabilità tra le curve. Il piacere di guida dipende anche dall’elevata qualità dei componenti KYB impiegati nel reparto sospensioni. La solida forcella è a steli rovesciati da 43 mm, mentre il mono posteriore è regolabile nel precarico ed è comandato da un leveraggio di tipo progressivo collegato ad un pregevole forcellone in alluminio. Le ruote sono in lega da 17 pollici e montano pneumatici Dunlop RoadSport 2 nelle classiche misure 120/70 e 180/55.

L’impianto frenate conta su due dischi anteriori flottanti da 310 mm con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale, coadiuvati da un disco posteriore da 240 mm. Ogni dettaglio della GSX-8S denota una straordinaria cura costruttiva e tipica delle moto di casa Suzuki, nella cui dotazione spicca anche una ricca strumentazione TFT LCD da 5 pollici.

Suzuki GSX-8S è disponibile in tre nuove livree: il Blu Sydney, il Bianco Oslo e il Nero Dubai, al prezzo di 8.900 euro f.c..

