Suzuki Swift 2024: come cambia la nuova generazione della compatta giapponese

Suzuki presenta la nuova Suzuki Swift 2024, la quarta generazione di questo iconico modello. Questa nuova versione, più sofisticata ed elegante, rappresenta un’evoluzione significativa, pur rimanendo fedele allo spirito dinamico che ha caratterizzato la Swift nel corso degli anni. Con questa nuova versione, il costruttore giapponese stabilisce nuovi standard nel segmento delle vetture compatte, unendo sicurezza, comfort e l’inconfondibile affidabilità di Suzuki.

Il design della Suzuki Swift 2024

La Suzuki Swift 2024 ha subito un restyling che trascende la semplice estetica, rappresentando una vera e propria evoluzione del suo design. La nuova griglia in piano black e i fari a “L” conferiscono un look moderno e audace. Il design sportivo è accentuato dal tetto sospeso e dai contorni dinamici, mentre la gamma colori, ora più ricca, include il nuovo e luminoso Frontier Blue Pearl Metallic.

Interni raffinati

Gli interni della Suzuki Swift 2024 sono stati completamente rinnovati per offrire una guida più ergonomica ed emozionante. Il cruscotto bicolore e le finiture di alta qualità creano un ambiente accogliente e sportivo. L’attenzione ai dettagli e al comfort è evidente nel design dei comandi, intuitivi e facilmente accessibili.

Il cuore del sistema infotainment della Suzuki Swift 2024 è il suo touchscreen capacitivo HD da 9 pollici. Questo schermo non solo offre un’estetica moderna, ma è anche estremamente reattivo e preciso al tocco. La sua interazione con lo smartphone è resa semplice e intuitiva grazie alla connettività sia Wi-Fi che USB per Apple CarPlay e Android Auto. Il riconoscimento vocale integrato aumenta la comodità e la sicurezza durante la guida, consentendo ai conducenti di mantenere l’attenzione sulla strada mentre gestiscono diverse funzioni.

Oltre alle funzioni di connettività, il sistema infotainment della Swift 2024 è in grado di riprodurre musica via Bluetooth e di fornire informazioni dettagliate sullo stato del veicolo. Questa combinazione di tecnologia avanzata e facilità d’uso rappresenta un passo avanti significativo nel campo dei sistemi di infotainment, rendendo la Suzuki Swift 2024 non solo un veicolo piacevole da guidare, ma anche uno spazio altamente connesso e informativo.

Tecnologie di sicurezza

Suzuki Swift 2024 è dotata di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, che migliorano notevolmente la sicurezza e il comfort durante la guida.

Attentofrena – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II)

Utilizza un radar a onde millimetriche e una telecamera monoculare per rilevare veicoli, biciclette e pedoni. In caso di possibile collisione, il sistema emette avvisi e, se necessario, attiva l’assistenza alla frenata o applica automaticamente i freni per ridurre l’impatto.

Guidadritto – Lane Keep Assist (LKA) + Lane Departure Prevention (LDP):

Questo sistema aiuta il conducente a mantenere la posizione centrale nella corsia e fornisce assistenza allo sterzo in presenza di ostacoli o veicoli troppo vicini.

Restasveglio+ – Driver Monitoring System (DMS):

Una telecamera nel cruscotto monitora il conducente per rilevare segni di sonnolenza o distrazione, attivando allarmi visivi e sonori in caso di pericolo.

Altri sistemi di assistenza includono:

– Occhioallimite – Traffic Sign Recognition (TSR): Riconosce i segnali stradali e fornisce informazioni al conducente.

– Guardaspalle – Blind Spot Monitor (BSM): Rileva e avvisa della presenza di veicoli negli angoli ciechi.

– Vaipure – Rear Cross Traffic Alert (RCTA): Avvisa il conducente di veicoli in avvicinamento durante la retromarcia.

– Adaptive Cruise Control (ACC): Mantiene una distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

– eCall: Sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente.

Questi sistemi riflettono l’impegno di Suzuki nel fornire un’esperienza di guida all’avanguardia, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla facilità d’uso.

Il motore ibrido leggero

Swift 2024 viene offerta con un motore ibrido benzina 1.2 L 3 cilindri, completamente rinnovato. Questa unità motrice è progettata per offrire un bilanciamento ottimale tra risparmio di carburante e riduzione delle emissioni. Con una coppia maggiore ai bassi regimi, il motore garantisce una reattività e prestazioni complessive migliorate.

Il motore a benzina è abbinato al sistema ibrido 12 volt, che converte l’energia cinetica generata durante la decelerazione in energia elettrica, immagazzinandola nella batteria agli ioni di litio. Questa energia viene poi utilizzata per assistere il motore in fase di accelerazione, ottimizzando l’efficienza del consumo di carburante e riducendo ulteriormente le emissioni.

Un altro aspetto tecnologico distintivo della Suzuki Swift 2024 è il sistema ALLGRIP AUTO. Questo sistema di trazione integrale automatica entra in azione in caso di perdita di trazione delle ruote anteriori. Utilizzando un giunto viscoso, ALLGRIP AUTO trasferisce la coppia alle ruote posteriori quando necessario, fornendo una trazione supplementare utile in condizioni di guida su strade innevate o superfici scivolose.

Listino prezzi

Non sono ancora stati comunicati i prezzi della nuova Suzuki Swift 2024. Considerando che la Swift 2023 è disponibile a partire da €22.000 per la versione 1.2 Dualjet Hybrid Top e a €23.500 per la variante 1.2 Dualjet Hybrid Top CVT​​​​ e che la versione più sportiva, la 1.4 Boosterjet Hybrid Sport è offerta a €27.400, la nuova Suzuki Swift 2024, pur presentando miglioramenti sostanziali in termini di design, performance e sostenibilità, manterrà un approccio al prezzo che continuerà a valorizzare il rapporto qualità-prezzo, un pilastro fondamentale della filosofia del costruttore giapponese.

