Un aereo disegna in volo un albero di Natale con tanto di regali

Decisamente carina l’idea del pilota di un piccolo aereo da turismo, che ha disegnato con la propria rotta un vero e proprio albero di Natale con stella, palline ma anche regali con tanto di fiocco.

Non si tratta della prima volta che vediamo “acrobazie” di questo genere, soprattutto a Natale. Abbiamo visto in passato disegni un po’ volgari così come vere e proprie dichiarazioni d’amore, con cuori vari. Qualche anno fa era comparso un altro albero di Natale, grande più o meno quanto la Germania, ma decisamente più grossolano.

E proprio in quella occasione avevamo citato il monomotore ad elica Remos GxiS, che si era cimentato nella complessa traiettoria tra Wesemberg e Stettino, nella Germania Settentrionale, qualche chilometro a nord di Berlino, per scrivere sugli schermi radar di chi lo stava osservando, la scritta Merry Xmas.

Photo by D. MillerIn questa occasione il protagonista è stato il Cessna 172 Skyhawk N6387F. Si tratta di è un monomotore quadriposto ad ala alta da turismo e da addestramento, che è entrato nella storia dell’aviazione perchè prodotto a partire dagli anni Cinquanta ed ancora in produzione. Un progetto senza tempo, tanto che il Cessna 172 può fregiarsi di essere stato prodotto in una quantità di esemplari maggiore rispetto a qualsiasi altro velivolo mai costruito. Si parla di 45.000 arei costruiti fino all’ultimo conto disponibile, che è del 2015.

Ebbene, per chi vuole godersi un momento con questo vero e proprio “dipinto” nell’aria, è disponibile tutta la rotta come sempre su FlightRadar a questo link.

—–

