Orari MotoGP TV8 Australia 2022 e diretta su SKY e NOW

Gli orari MotoGP TV8 Australia 2022 nella programmazione che vedrà la classe regina impegnata con la gara al via Domenica 16 alle 5 del mattino per via del fuso orario. Attenzione quindi a puntare la sveglia per tempo, oppure aspettare la differita di TV8, mai così utile come in questo caso.

Secondo il calendario della Motogp verrà dato il via al diciottesimo gran premio della stagione del Motomondiale, con ancora due gare rimanenti dopo la tappa a Phillip Island. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Un altro Gran Premio ricco di adrenalina. Nella classifica MotoGP, il distacco che Fabio Quartararo aveva ad inizio stagione si è assottigliato a soli 2 punti. Dietro di lui c’è infatti Francesco Bagnaia su Ducati, mentre sono 20 i punti che lo separano dall’Aprilia di Aleix Espargaro. I giochi per motomondiale sono tutt’altro che chiusi.

Qui sotto trovate il programma del weekend e tutti gli orari per seguire in diretta e in differita il GP di Australia 2022 in tv.

MotoGP Australia 2022: il programma

Le gare saranno come sempre visibili in diretta su Sky Sport e Now, ed andranno in differita su TV8. Le gare sono infatti previste alle ore 2 am per la Moto3, le 3.20 am per la Moto2 e le 5 a.m. per la MotoGP, quindi nella notte fra sabato 15 e domenica 16.

Qui sotto tutti gli orari del week end, con la copertura in diretta di tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e gare.

Orari TV8 MotoGP Australia 2022 in chiaro

Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di Australia in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 15 ottobre

Ore 14: qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Domenica 16 ottobre

Ore 11.05: gara Moto3

ore 12.25: gara Moto2

ore 14.15: gara MotoGP

Orari SKY e NOW Australia 2022 in chiaro

Venerdì 14 ottobre

Ore 00.00: prove libere 1 Moto3

Ore 00.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 1.50: prove libere 1 Moto2

Ore 4.10: prove libere 2 Moto3

Ore 5.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 6.05: prove libere 2 Moto2

Ore 7: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Ore 7.45: prove libere 2 MotoGP (replica)

Ore 8.45: prove libere 2 Moto2 (replica)

Ore 9.45: Paddock Live Show (replica)

Ore 10.30: prove libere 2 Moto3 (replica)

Ore 11.15: prove libere 2 MotoGP (replica)

Ore 12.15: Paddock Live Show (replica)

Sabato 15 ottobre

Ore 00.00: prove libere 3 Moto3

Ore 00.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 1.50: prove libere 3 Moto2

Ore 3.30: qualifiche Moto3

Ore 4.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 5.10: qualifiche MotoGP

Ore 6.10: qualifiche Moto2

Ore 7: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Ore 8: conferenza stampa qualifiche

Ore 8.30: qualifiche MotoGP (replica)

Ore 10.30: Paddock Live Show (replica)

Ore 12: qualifiche MotoGP (replica)

Ore 13: Paddock Live Show (replica)

Domenica 16 ottobre

Ore 00.00: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: gara Moto3

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.20: gara Moto2

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: gara MotoGP

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy MotoGP

Ore 8: gara MotoGP (replica)

Ore 9.15: Race Anatomy MotoGP (replica)

Ore 11: gara MotoGP (replica)

Ore 12: Race Anatomy MotoGP (replica)

Ore 14: gara MotoGP (replica)

Ore 15: Race Anatomy MotoGP (replica)

