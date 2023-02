Bell & Ross BR 05 Skeleton Golden: la Maison orologiera è diventata la specialista degli orologi di ispirazione aeronautica. Tuttavia, alcuni dei suoi segnatempo decollano verso altri mondi emozionanti. Nel 2019, il marchio ha lanciato la BR 05, una nuova famiglia contemporanea che si evolve mantenendo il dna della Maison. Cinturino e cassa integrati si uniscono in perfetta armonia rendendo questo orologio perfetto per gli avventurieri urbani.

La tonalità dorata del quadrante del nuovo Golden aggiorna ancora una volta il look del BR 05 Skeleton; urbana e al tempo stesso chic, la versione scheletrata della collezione sporty-chic BR 05 definisce lo standard e conferisce alla collezione una nuova tonalità colorata, raffinata e preziosa.

Bell & Ross BR 05 Skeleton Golden: caratteristiche

La cassa in acciaio di 40 mm presenta l’iconico design rotondo all’interno del quadrato. Il vetro zaffiro piatto, con trattamento antiriflesso, è trattenuto dalla lunetta in acciaio satinato, che è fissata da quattro viti a taglio in acciaio lucido, garantendo un’impermeabilità fino a 100 metri. La carrure, discretamente sottolineata da due biselli lucidi a 45°, è satinata su entrambi i lati.

Il fondello è dotato di un vetro zaffiro antiriflesso che permette di vedere la parte posteriore del movimento, con particolare enfasi sulla massa oscillante a 360°. Un vero esempio di artigianalità e design, poiché l’intero orologio non supera lo spessore di 5,45 mm.

Il rinforzo della flangia dorata galvanizzata diffonde una luce ambrata, con riflessi color miele che creano un’impressione voluttuosa. Per massimizzare la leggibilità, i grandi numeri, caratteristica tipica degli orologi di Bell & Ross, lasciano il posto a indici dorati applicati a forma di bastone. Le lancette scheletrate, anch’esse a forma di bastone, sono rivestite con Super-LumiNova Grade X1 White 10, una sostanza con emissioni luminescenti verdi. Grazie al suo quadrante traslucido, questo orologio rivela volutamente i suoi misteri meccanici, ma sceglie di farlo in maniera sottile.

Il centro dell’attenzione è il movimento, calibro automatico Swiss Made BR-CAL.322, che appare in trasparenza e attraverso effetti a contrasto, sotto la superficie colorata del quadrante, che funge da filtro come in fotografia. In linea con la firma creativa di Bell & Ross, la platina e il ponte superiore di questo movimento, realizzati in rutenio microbigliato, hanno beneficiato di un lavoro di alta precisione che rispetta un progetto architettonico e visionario.

Il lavoro di integrazione della maglia centrale del bracciale alla cassa è un’ulteriore indicazione del livello di tecnicità di questo orologio, oltre che delle sue radici stilistiche. La struttura di questo sistema di aggancio consente al BR 05 Skeleton Golden di essere presentato sia con un bracciale di acciaio o con un cinturino in caucciù il cui colore ambrato si fonde con la tonalità dorata del quadrante. Questo nuovo segnatempo è disponibile in un’edizione limitata di 500 esemplari.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.