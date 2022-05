Ferretti Yachts 580: il nuovo flybridge dalle linee sportive e pulite

Il nuovo flybridge ha le caratteristiche perfette per vivere il mare in intimità e comfort, in stile Ferretti Yachts.

Ferretti Yachts arricchisce la gamma flybridge presentando Ferretti Yachts 580, lo yacht che rende unici e spettacolari i momenti trascorsi a bordo. Lungo oltre 18 metri e largo 5, l’evoluzione di uno dei modelli da sempre più apprezzato nella fascia di mercato dei 50-60 piedi si rinnova incrementando ulteriormente gli standard di comfort, modern luxury e wellbeing tipici della filosofia di Ferretti Yachts.

Il varo della prima unità è previsto per ottobre 2022, mentre il debutto ufficiale è atteso per il Salone Nautico di Düsseldorf 2023. Ferretti Yachts 580 è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group. A firmare il design degli esterni è ancora una volta l’architetto Filippo Salvetti, che con questo modello giunge alla sesta imbarcazione per il brand, mentre per la progettazione degli interni prosegue la collaborazione con lo studio Ideaeitalia.

Ferretti Yachts 580: esterni

Gli esterni del Ferretti Yachts 580 sono caratterizzati da un design accattivante dalla forte personalità, con linee sportive e pulite che riprendono gli stilemi introdotti da Salvetti. Tra le grandi novità, l’ampia possibilità di personalizzazione sia nel main deck che nel lower deck, che propone due layout, entrambi con tre cabine.

Un primo prevede l’armatoriale a centro barca con l’integrazione di un’area studio o vanity, una cabina matrimoniale a prua e una doppia con letti singoli, e doppi servizi. Nella seconda opzione, invece, lo studio che antecede la cabina armatoriale viene trasformato

in un terzo bagno. Altro punto d’interesse, la finestratura elettrica che collega pozzetto e cucina rivela un ampio piano di appoggio creando un’area conviviale.

Ferretti Yachts 580: interni

Il design degli interni è progettato per garantire comfort e benessere durante la crociera. Per quanto riguarda i materiali, il mix di essenze e tessuti pregiati esprime un design pulito e razionale, uno stile raffinato ed elegante, emblema di modern luxury. Ferretti Yachts 580 sarà disponibile nelle due versioni Classic e Contemporary. La prima richiama gli elementi caldi della terra, mentre la Contemporary è ispirata ai colori del mare, con essenze luminose e tessuti dalle sfumature fresche, accomunate dall’inconfondibile stile Made in Italy.

Ferretti Yachts 580 potrà essere equipaggiato con una coppia di motori Volvo Penta dalla potenza di 900 mhp (std) oppure con una coppia di motori Volvo Penta dalla potenza di 1000 mhp (opt).

Inoltre, ci sarà la possibilità di avere a bordo tutta la tecnologia presentata sugli ultimi modelli Ferretti Yachts, alcune soluzioni standard come i correttori d’assetto Interceptor Humphree e la timoneria elettroidraulica Xenta, altre disponibili su richiesta come il joystick di manovra e la stabilizzazione giroscopica per configurare lo yacht secondo le proprie esigenze di navigazione e ormeggio.

