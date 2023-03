Stylmartin sneaker Double: il modello High Top da moto

Stylmartin sneaker Double: inconfondibile all’interno della vasta gamma sneaker del marchio, Double si contraddistingue per la particolare colorazione, che combina il classico nero, utilizzato per la tomaia in pelle pieno fiore, e il rosso decisamente brillante che caratterizza la suola in gomma e alcuni dettagli. Unisex e impermeabile, questo modello High Top offre protezioni interne in PU in zona malleoli e certificazione CE.

Introdotta in collezione lo scorso anno, Double rappresenta una valida opzione per chi è alla ricerca di una sneaker da moto tecnica e protettiva, confortevole anche durante la camminata e capace di regalare un tocco di colore e originalità al proprio outfit.

Questo modello unisex dal look metropolitano propone infatti il giusto equilibrio tra stile e funzionalità, nonché un abbinamento bicolor decisamente sportivo. Come anticipa il nome stesso, Double mette a confronto nero e rosso, due tonalità agli antipodi capaci di creare un contrasto cromatico dal sapore attuale e deciso. Vediamola nel dettaglio.

Flessibile e resistente, la tomaia in pelle pieno fiore trattata idrorepellente garantisce, insieme alla fodera interna waterproof, totale isolamento da umidità e freddo. Le protezioni interne in PU, posizionate in zona malleoli, sono integrate all’interno della calzatura in modo discreto ed efficace e non ne compromettono in alcun modo l’estetica e la linea. Da citare infine la robusta suola in gomma bicolor con grip antiscivolo e la chiusura a lacci, forniti nelle due varianti nero/rosso e total red.

Al look fresco e contemporaneo, questo modello aggiunge un alto livello di comfort in sella e a piedi al quale concorre uno studiato sottopiede anatomico, removibile e microforato.

