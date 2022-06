Pitti uomo Giugno 2022 Pollini: la nuova sneaker Wrap

Pitti uomo Giugno 2022 Pollini: il brand unisce coolness e alte prestazioni nella nuova sneaker “Wrap”, che viene presentata in occasione di Pitti Immagine Uomo 2022. La sneaker adotta una nuova shape, da running, e si caratterizza per un battistrada Vibram ultraleggero di colore blu che avvolge la tomaia per un look fresco e inedito. Il battistrada garantisce alte prestazioni su tutte le superfici, coniugando leggerezza e dinamicità.

I codici stilistici Pollini ricorrono nelle combinazioni di materiali accostando colori neutri, come il beige e il tortora, a toni più decisi come il blu, il grigio azzurro, l’ocra, il ruggine e il rosso.

Le nuove sneaker “Wrap” saranno disponibili con la collezione primavera estate 23 presso le boutique Pollini, sull’e-store ufficiale del brand e in una selezione esclusiva di retailer multimarca italiani e internazionali.

L’attività di Pollini iniziò nel 1953 a San Mauro Pascoli, piccolo paese dell’entroterra romagnolo, grazie alla presenza in questi luoghi di artigiani esperti calzaturieri che contribuirono nel tempo a farne un vero e proprio distretto calzaturiero.

In breve tempo il brand acquistò fama e notorietà dando inizio ad una produzione su scala industriale che aprì le porte anche al mondo delle borse. Il successo si consacrò con le prime collezioni “a tema”: la più importante fu la collezione “Daytona” che con i suoi stivali stringati e le scarpe sportivo-eleganti si fece portavoce di uno stile unico ed ebbe il privilegio di essere esposta al Museum of Fashion di New York.

