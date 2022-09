adidas 4DFWD 2022: la scarpa da corsa del futuro

adidas 4DFWD 2022 è la scarpa da running più avanzata del brand, questo modello è il primo a superare una barriera che da tempo ha impedito ai runner di sfruttare appieno il loro massimo potenziale. Progettata per spingere i corridori in una sola direzione – avanti – l’intersuola in lattice a forma di papillon, esclusiva nel settore, trasforma la pressione verticale in una forza orizzontale, offrendo ai runner una progressione fluida e senza interruzioni.

Per realizzare l’impresa impossibile di creare la scarpa da corsa tecnologicamente più avanzata, adidas ha valutato oltre cinque milioni di varianti della struttura in lattice e ha combinato 18 anni di dati sulle prestazioni reali degli atleti per identificare un design che avrebbe cambiato la vita ai runner di tutto il mondo. Sfruttando la potenza del 4D, adidas ha collaborato con il suo partner globale per l’innovazione, Digital Light Synthesis di Carbon, per creare un’intersuola accuratamente messa a punto, che offre benefici scientificamente provati in termini di progressione.

adidas 4DFWD 2022: caratteristiche

La nuova suola Continental offre una maggiore aderenza per una corsa sicura in qualsiasi condizione atmosferica.

L’innovativa tomaia tecnica Primeknit+ è sinonimo di calzata più sostenuta e confortevole. Completa di un nuovo controtallone integrato, Primeknit+ offre una calzata avvolgente, mentre gli inserti in mesh forniscono supporto esattamente dove i runner ne hanno più bisogno.

La suola 4DFWD assicura il 23% di effetto ammortizzante in più rispetto alle precedenti versioni 4D (4D Run 1.0)

La scarpa sarà proposta in diverse varianti cromatiche, tra cui una rivisitazione Carbon Cloud White e lmpact Orange per il modello da uomo.

