Valsport sneakers Ollie: la nuova mini capsule collection

Valsport sneakers Ollie è la nuova mini capsule collection per questa primavera estate 2023. Due modelli di scarpe genderless, che racchiudono in loro tradizioni e maestria artigianale, pensati per gli amanti dello stile casual-chic che non vogliono rinunciare alla coolness intramontabile delle classiche sneakers bianche.

Dall’heritage del passato l’alta tecnologia con cui vengono prodotte: la gomma naturale di caucciù unita al bicarbonato di calcio viene vulcanizzata a 140 gradi su uno stampo in alluminio e pressata poi da storiche macchine artigianali a “torchiello”. Da questa lavorazione nasce la suola vegetale delle Ollie, perfette per essere indossate tutto il giorno.

Due i modelli, Ollie Goofy e Ollie Regular, dalla silhouette minimal, sono la quintessenza della versatilità e comodità. Il modello Regular, interamente in pelle è disponibile nella versione bianca con il dettaglio boomerang in rosso e in nero, il Goofy dal boomerang nero o gold è impreziosito dalla lingua scamosciata.

Realizzate con materiali pregiatissimi, dalla tomaia e boomerang in pelle di vitello, ai lacci in piatto cotone e la suola in gomma naturale color latte, come tutte le Valsport, le Ollie sono prodotte interamente in Italia con materiali e manodopera Made in Italy, contemporanee ed eclettiche, sono un vero must have senza tempo da collezione.

