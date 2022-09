Reebok x Jurassic World Dominion: la nuova collezione di sneakers

Reebok x Jurassic World Dominion: il brand e Universal Brand Development presentano la nuova seconda attesissima collezione Jurassic ispirata al film di successo Jurassic World Dominion. Nel 2021 Reebok e Universal avevano realizzato la collezione Reebok x Jurassic Park per celebrare l’iconico movie del 1993, evocando un senso di nostalgia per la storica pellicola.

La collezione Reebok x Jurassic World Dominion di quest’anno si ispira al nuovo episodio e prende spunto dal mondo della bioingegneria e dai dinosauri stessi. Ogni modello presenta loghi brillanti che richiamano l’ambra e un’etichetta con informazioni classificate. Il packaging si ispira anch’esso all’ambra.

Reebok x Jurassic World Dominion: la collezione di sneakers

The Answer DMX

Il modello Answer DMX ti farà sentire tutta la potenza e la velocità dei dinosauri grazie alle colorazioni dai toni naturali e ai materiali ispirati al Giganotosaurus. La silhouette è arricchita da un dettaglio in metallo e da borchie sul tallone che ricordano le squame di questo enorme dinosauro.

Classic Leather Ripple

Il Velociraptor preferito dai fan, Blue, e il suo piccolo di dinosauro, Beta, regalano un tocco nostalgico a questo modello di sneakers Classic Leather Ripple. Il caratteristico dettaglio della striscia di Blue è raffigurato nella parte laterale della scarpa mentre l’etichetta e i loghi sul tallone richiamano gli artigli di Blue e Beta.

LX2200

Questa sneaker dal look raffinato si ispira al laboratorio di bio-genetica Biosyn Valley, come visibile nel film Jurassic World Dominion. La scarpa presenta dettagli che richiamano la genetica, tra cui un’etichetta con la sequenza di DNA e la suola effetto marble realizzata in diversi colori e texture a rappresentare l’unione tra diversi tipi di DNA.

Club C Revenge

L’iconica Reebok Club C viene rielaborata con ispirazione all’azienda di bio-ingegneria Biosyn Genetics che si occupa di attività di ricerca volte a ricreare animali estinti e dello studio del loro comportamento. Questa scarpa dal look futuristico presenta colori metallizzati che richiamano il laboratorio, mentre il materiale rub-away della tomaia svela un pattern che rimanda agli animali geneticamente modificati creati da Biosyn. La silhouette è rifinita da un badge del laboratorio Biosyn sulla linguetta e un dettaglio sui lacci che raffigura una provetta.

Beatnik

Il modello cult Beatnik viene reinterpretato in questa versione arricchita dal design di un fossile. Le colorazioni tono su tono portano alla mente i fossili di dinosauro con la robusta suola che rappresenta un calco fossilizzato. A completare il modello troviamo il design di un fossile al posto del caratteristico dettaglio Beatnik.

Zig Kinetica 2.5

La scena dei quattro Atrociraptors che inseguono Owen, Claire e altre persone per le strade di Malta ha ispirato questa versione della Reebok Zig Kinetica 2.5. Il modello è caratterizzato da colorazioni che richiamano tutti e quattro i dinosauri sulla tomaia e il caratteristico inserto Zig viene sostituito da una stampa 3D in rilievo che ricorda la pelle di un rettile.

Nano X2 Adventure

Per ottenere il kit perfetto della caccia al dinosauro, devi armarti di un cordino di sopravvivenza e di questa scarpa da outdoor training, Nano X2 Adventure. La silhouette include elementi in metallo e una suola gum per essere sempre pronti a ogni nuova avventura.

Oltre alla linea di scarpe, la collezione comprende anche dei capi di abbigliamento tecnici e lifestyle da uomo e da donna. La maggioranza dei capi presenta una stampa ispirata alle squame del Velociraptor “Blue” o una stampa camouflage che unisce l’effetto pelle di dinosauro stile Jurassic World a una mappa topografica. La collezione è completata da alcune T-shirt grafiche con l’iconico logo Jurassic World e la stampa del badge “authorized personnel only” (“solo personale autorizzato”) dell’azienda Biosyn.

