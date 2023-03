Diadora Mythos Blushield Volo 3: il brand continua il suo percorso di sostenibilità con un’aggiunta importante nel comparto di running performance. Il marchio italiano presenta infatti, in partnership con ACBC, Mythos Blushield Volo 3: la prima scarpa tecnica da running a ridotto impatto ambientale e certificata Veganok nel catalogo del brand.

Gli eco materiali innovativi di ACBC incontrano la tecnologia Blushield Diadora, per garantire un’eccellente running performance. La proposta più leggera della famiglia Blushield, Mythos Volo è, dal suo primo inserimento a catalogo, considerata una “fan favourite” perché garantisce un’ammortizzazione dinamica, una corsa equilibrata e un’ottima aderenza, senza rinunciare a comfort e leggerezza.

Da oggi Volo è in grado di soddisfare un ancor più ampio pubblico di consumatori, grazie alla combinazione di comfort, leggerezza e ammortizzazione disponibile in materiali sostenibili. La tomaia, la fodera e la soletta sono realizzate infatti con poliestere riciclato post-consumo ricavato dalle bottiglie in PET e certificate GRS (Global Recycled Standard), con logo e dettagli in sughero naturale, applicato su una base di tessuto di cotone.

L’intersuola con tecnologia Blushield – che corregge l’asimmetria nella corsa – è in Bio-EVA, un materiale innovativo e in parte realizzato con componenti a base bio. Morbida e leggera, l’intersuola in Bio-EVA rende queste Mythos estremamente comode e durevoli. La suola invece è in ReRubber, una mescola molto flessibile e resistente composta da componenti vergini e riciclati post-consumo. A partire da materiali di scarto selezionati, la gomma viene infatti trasformata per dare vita a nuovi materiali ad alte prestazioni.

A completamento del progetto, Diadora e ACBC presentano anche uno special make-up sostenibile di Kmaro 42, la retro running dalla silhouette inconfondibilmente 80’s, qui realizzata con FreeBio, un’alternativa alle vere pelli e ai materiali sintetici convenzionali con certificazione GRS, scelta per preservare il look iconico di questo modello.

All’interno della box è presente una carta seminabile dove è possibile scoprire di più riguardo alle componenti di Volo 3 ACBC. Questa carta biodegradabile contiene al suo interno dei semi che, una volta interrati, germoglieranno e daranno vita ad una pianta.

