Pirelli 42 Special Edition è il risultato dell’innovativa collaborazione tra Sacs Tecnorib e Mansory, presentato in anteprima al Dubai International Boat Show 2024. Questo maxi rib, prodotto in serie limitata, combina prestazioni eccezionali con un design unico, arricchito da dettagli in carbonio, una tripla motorizzazione Mercury e interni in pelle waterproof personalizzabili.

Sacs Tecnorib, in collaborazione con Mansory, presenta il Pirelli 42 Special Edition, un’edizione limitata che segna l’inizio di una partnership destinata a ridefinire il concetto di maxi rib. La presentazione ufficiale di questa gemma del mare avverrà al Dubai International Boat Show 2024.

Il Pirelli 42 Special Edition rappresenta l’apice della collaborazione tra l’expertise nautica di Sacs Tecnorib e l’innovazione nel design di Mansory. Basato sul modello Pirelli 42, progettato dallo studio svedese Mannerfelt Design per essere versatile come day-cruiser o come shadow boat per yacht di maggiori dimensioni, questa nuova edizione porta l’esperienza di navigazione a un livello superiore grazie alla tripla motorizzazione Mercury 500R, che assicura una potenza complessiva di 1500hp.

L’estetica del Pirelli 42 Special Edition è un vero e proprio manifesto: Mansory ha infatti personalizzato il look di questo maxi rib partendo dai motori, con una grafica custom che si abbina perfettamente al colore delle cuscinerie esterne, fino a raggiungere un design ipertecnologico ricco di parti in carbonio a vista. Il cockpit, gli elementi della timoneria come manette e joystick, e lo spoiler sull’hard top in fibra di carbonio sono solo alcune delle finiture che conferiscono a questa imbarcazione un’identità inconfondibile.

L’effetto “cielo stellato” sul top, tipico dei veicoli Mansory, le casse degli speaker customizzate e le numerose prese d’aria in carbonio, insieme ai loghi Mansory sulle fiancate, definiscono l’aspetto esterno del Pirelli 42 Special Edition, mentre gli interni, rivestiti in pelle waterproof personalizzabile, offrono un comfort esclusivo e su misura per ogni cliente.

Copyright Image: Sinergon LTD