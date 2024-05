Amalgam McLaren Senna “Senna Sempre” è un modellino in scala 1:8 che riproduce la nuova livrea dedicata da Ayrton Senna.

Quasi in contemporanea con l’uscita della nuova livrea sulla vera McLaren Senna, la Amalgam McLaren Senna “Senna Sempre” è un’edizione limitata in scala 1:8 dell’atelier britannico, che ne replica appunto le caratteristiche.

Amalgam Collection, che conosciamo per le riproduzioni di Lamborghini, Ferrari, Jaguar e Bugatti, ha dichiarato che ne realizzerà solo 30 per celebrare la vita del pilota brasiliano Ayrton Senna, di cui due già riservati a McLaren Automotive in tempo per il lancio della vettura, e alla famiglia Senna. I rimanenti 28 sono disponibili per il pre-ordine sul sito di Amalgam Collection, oppure possono essere acquistati dai proprietari della McLaren Senna sul sito del marchio automobilistico inglese. Non sono comunicati i prezzi.

Oltre 3000 ore per celebrare Senna

Ogni modello Amalgam McLaren Senna “Senna Sempre” è il risultato di oltre 3000 ore di design e sviluppo. La base di questi modelli perfettamente identici agli esemplari reali è costituita dai dati CAD confidenziali condivisi con Amalgam da McLaren Automotive, che il team ha rielaborato e raffinato attraverso la stampa 3D e la finitura a mano di centinaia di modelli intricati.

Il processo inizia con la creazione degli stampi, seguita dalla fusione di ogni parte in resina per prototipi, adattamento di precisione, verniciatura e assemblaggio. Questo processo laborioso richiede oltre 300 ore per essere completato, risultando in una replica straordinaria che cattura perfettamente l’essenza della livrea “Senna Sempre”.

Ogni dettaglio visibile è dettagliatamente replicato, e non mancano i sottili riferimenti alla carriera iconica di Ayrton Senna nelle corse. L’esterno presenta uno straordinario schema di colori ispirato alla bandiera brasiliana, con il logo “Double S” di Senna orgogliosamente esposto sul pannello blu tra le prese d’aria, e ripreso anche sullo spoiler posteriore.

La scritta Senna sull’alettone posteriore, in verde brillante, è completata da linee di confine verdi e bianche intricate sulla vetratura e sulle prese d’aria alla base del parabrezza, riprodotte con precisione millimetrica. I paraurti anteriori e posteriori del modello presentano filigrane dei numeri di gara indossati dalle vetture di Formula 1 di Ayrton Senna durante le sue cinque vittorie consecutive a Monaco; quelli laterali presentano rappresentazioni in matrice di punti di Ayrton Senna, applicate a mano con lo stesso livello di dedizione del team MSO a Woking.

Gli interni in Alcantara giallo su misura con perforazioni verdi possono essere toccati con mano attraverso le porte apribili del modello, rivelando ogni minimo dettaglio, dal segno bianco alle ore 12 sul volante alla firma di Senna accanto alla sua citazione: “Non ho idoli. Ammiro il lavoro, la dedizione e la competenza.”

La livrea “Senna Sempre” onora la carriera in Formula 1 di Ayrton Senna, compresi i suoi tre campionati del mondo piloti e le cinque vittorie consecutive al Gran Premio di Monaco con McLaren. È stata realizzata come parte dell’associazione continua di McLaren con l’Istituto Ayrton Senna. Mostra non solo la maestria pittorica e artigianale senza pari che McLaren Automotive è in grado di offrire attraverso McLaren Special Operations, ma anche i distintivi visivi che onorano la carriera in Formula 1 di Ayrton Senna, la sua guida tenace alla perfezione, la nazionalità brasiliana e la storia delle corse di McLaren, incluso sulle strade di Monaco, attraverso colori di vernice vivaci e audaci e trattamenti interni su misura.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD