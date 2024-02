Amalgam Lamborghini Countach e Revuelto, i super modellini da 17.000 €

Amalgam ha realizzato due versioni in scala 1:8 delle Lamborghini Countach e Revuelto in ogni dettaglio, con prezzi da vera supercar visto che partono da 17.000 €

Amalgam Lamborghini Countach e Lamborghini Revuelto sono due modelli in scala realizzati rigorosamente a mano in omaggio al passato e al futuro del marchio del Toro, e si uniscono al già ampio portafoglio di questo produttore di modellini particolari, e certo non per tutti.

Del resto, auto di lusso ed esclusive sono quelle che replica Amalgam Collection, e ne replica anche i processi produttivi artigianali e con cura di ogni minimo dettaglio. Per questo, il prezzo della Amalgam Lamborghini Countach è di £ 12.385, circa 17.000 €, e quello della Revuelto di £ 17.425, circa 20.000 €. Tutti i modelli sono disponibili sul sito ufficiale.

Modellini di lusso per auto di lusso

Amalgam Collection è un’azienda divenuta famosa per la realizzazione di modellini di auto praticamente perfetti. Tutte le Lamborghini, comprese queste, sono realizzate su licenza ufficiale con una partnership iniziata 15 anni fa.

Ogni riproduzione Amalgam in scala 1:8, come in questo caso, richiede più di 400 ore di lavoro per essere costruito e assemblato a mano da un piccolo gruppo di artigiani, che progettano migliaia di parti con la massima precisione.

La prima disponibile è la Countach, il modello nato nel 1974 dalla mano di Marcello Gandini per Bertone, e ad oggi una delle Lamborghini più iconiche, e per questo più costose, al mondo. La LP400, quella del modellino, era la prima generazione con motore 4 litri V12 posizionato longitudinalmente, da cui deriva anche la sigla LP tipica poi di molti altri modelli (“Longitudinale Posteriore”).

Ne furono costruite appena 151 tra 1974 e 1978.

Il modellino è disponibile nella tonalità originale Giallo Fly, o in Rosso Rosso, e i ragazzi di Amalgam hanno ricreato qualsiasi dettaglio, sia interno che esterno, compresi gli interruttori di dimensioni in scala per azionare le porte, i fari, il cofano del motore posteriore, fotoincisioni e componenti metalliche lavorati a CNC.

Ma anche gli interni denotano l’uso di materiali di alta qualità, nonché la riproduzione perfetta di tutta la plancia.

La Amalgam Lamborghini Revuelto, invece, guarda al presente e al futuro del marchio. Lanciata nel 2023 in occasione del 60° anniversario, è la prima ibrida supersportiva di Lamborghini, con 1.001 CV di potenza dati da un 12 cilindri unito a tre motori elettrici e cambio elettronico trasversale a doppia frizione. Tra l’altro, tutti i fortunati proprietari della Revuelto possono commissionare ad Amalgam un modello in scala 1:8 della loro auto con la stessa cura ai particolari.

Anche in questo caso, Amalgam ha riprodotto ogni minimo dettaglio, dalla trama futuristica dei fari LED alla tinta di lancio arancione, fino a tutti dettagli interni.

Copyright Image: Sinergon LTD