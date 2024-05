Amalgam Jaguar D-Type, il nuovo modellino da 1.105 €

Amalgam Jaguar D-Type è una riproduzione nei minimi dettagli in scala 1:18 della vettura che conquistò Reims nel 1956.

Dopo i modelli Lamborghini, Ferrari e Bugatti, l’azienda britannica Amalgam Collection propone un nuovo modellino, stavolta ben più abbordabile, di un’altra bellezza storica: la Amalgam Jaguar D-Type.

Realizzata sempre con cura artigianale, questa volta è in scala 1:18 con una lunghezza massima di 22 cm, con un prezzo di 1.105 €. RIproduce la XKD 605 che vinse il 30 Giugno 1956 alla 12 Ore di Reims grazie ai piloti Duncan Hamilton e Ivor Bueb. Tutti i modelli sono rifiniti nel verde Jaguar British Racing, e sono realizzati nei laboratori di Amalgam Collection utilizzando dati CAD e in seguito alla scansione di un vero telaio D-Type.

Amalgam Jaguar D-Type: leggenda in formato tascabile

Ci sono volute 4000 ore di lavoro per sviluppre il modello in scala 1:18, con uno sviluppo che ha visto lavorare sui dati CAD ottenuti in seguito alla scansione del telaio originale della D-Type, nello specifico la XKD 505/601. Così, gli ingegneri hanno fabbricato un modellino per ogni componente dell’auto, e sono in seguito stati stampati in 3D per essere rifiniti a mano.

Sono stati poi prese le forme da ciascun modello e utilizzate per creare una piccola serie di componenti fusi, ognuno dei quali è stato rifinito e montato per formare un set completo, prima della tintura, della finitura e dell’assemblaggio definitivo. Il risultato è la replica della 393 RW sorprendentemente dettagliata e precisa, presentata nell’iconico verde British Racing.

Il telaio XKD 605 originale è una perla storica dell’automobilismo. Fu realizzato nel marzo 1956 come una delle vetture Longnose, ed è la penultima D-Type ad essere stata assegnata al team di corse Jaguar Works, con l’apice della carriera proprio a Reims con la vittoria di Hamilton e Bueb. Purtroppo, nella gara successiva di Le Mans, Bueb e Mike Hawthorn arrivarono sesti a causa di un malfunzionamento al tubo di iniezione del carburante.

L’auto fu in seguito ricostruita e dotata di un cambio a cinque marce, per poi essere ceduta come vettura usata dal team di Briggs Cunningham quando Jaguar si ritirò dalle corse. Il team la ridipense con i colori da corsa bianco e blu, e la dotò di un nuovo motore da 3.8 ltri, cosa che le consentì di vincere due volte a Walt Hansgen nel Campionato SCCA.

È stata poi prestata al Museo Nazionale dell’Automobile italiano, dove è rimasta per quasi vent’anni prima di tornare alla fabbrica Jaguar. Una delle D-type più originali conservate, la XKD 605 ha ancora il parabrezza del Le Mans 1956, il sedile del passeggero e la porta. Indossa orgogliosamente la sua targa originale 393 RW, essendo stata ri-registrata presso il DVLA nel 1996, e il numero di gara 25 dalla sua vittoria a Reims.

Amalgam Jaguar D-Type è frutto della decennale collaborazione tra l’atelier britannico e JLR, ed è la terza Jaguar ad essere riprodotta dopo la E-Type e la ZKSS. Inoltre, Amalgam è al lavoro con Jaguar TCS Racing per creare modelli personalizzati delle vetture attualmente in uso nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD