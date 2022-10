EVO3 è il SUV economico anche a GPL di DR Automobiles

EVO3 è un SUV economico per chi cerca concretezza e pochi fronzoli. Fa parte della gamma EVO, il brand economico di DR Automobiles, che recentemente ha lanciato anche il pick up EVO Cross 4. Un piccolo SUV, la cui caratteristiche principale è di essere un super low-cost dotato anche di motore bifuel GPL, ma con tanti contenuti di serie.

Va detto che il design non fa innamorare al primo colpo, ma le linee semplici e morbide non dispiacciono. Il grande logo EVO presente sull’ampia calandra centrale è un segno distintivo per questa vettura tutto sommato compatta ma con un passo di circa due metri e mezzo. E’ quindi in grado di ospitare fino a 5 passeggeri mentre il bagagliaio offre 450 litri. Completano il look la carrozzeria bicolor e vetri scuri, calotte retrovisori e fascione paraurti posteriore total black.

Contenuti tecnologici interessanti

Per quanto riguarda la parte multimediale, è presente il sistema Android Auto e Apple Car Play utilizzabili tramite il Touch Pad da 9 pollici, che permette l’utilizzo delle App del proprio smartphone. Dispone anche del sistema parking assistant, con otto sensori di parcheggio anteriori e posteriori, oltre ad una retrocamera ad alta definizione con ausilio di linee di destinazione.

Parlando delle dotazioni di serie nell’unico allestimento disponibile, troviamo il climatizzatore automatico, inserti in ecopelle e carbon look, cruise control ed antifurto con immobilizer, peccato per l’assenza di adas per la guida assistita e cruise control adattivo, oggi di serie su molte auto, ma nonostante questo si dimostra una vettura che bada molto alla sostanza.

Il motore di EVO3, anche a GPL

Sotto al cofano troviamo un propulsore a benzina 4 cilindri in linea 1.499 cc prodotto dalla casa automobilistica cinese JAC, che eroga una potenza massima di 83 kW (113 Cv), mentre per la versione benzina/GPL la potenza è pari a 79 kW (107 Cv).

Il cambio per entrambe le versioni è disponibile unicamente un cambio manuale cinque marce. Secondo i dati ufficiali, la velocità massima di attesta a 170 km/h.





EVO3: prezzo e dotazioni

Sicuramente nella valutazione della scelta tra le due versioni, va tenuto in considerazione il vantaggio della versione bifuel in termini di salvaguardia dell’ambiente e del portafoglio.

Tutto sommato, la EVO3 si dimostra una vettura che si distingue per il buon rapporto qualità prezzo. La dotazione della EVO3 è come detto full optional, un aspetto che abbiamo visto su tutti i modelli del marchio e comprende:

Android o iOS direttamente sul Touch Pad 9″

Retrocamera ad alta definizione con linee di destinazione.

Parking assistant con otto sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Climatizzatore automatico.

ABS Sistema antibloccaggio

EBD Electronic Brake Distribution

ESC Electronic Stability Control

ASR Controllo della trazione

HAC Hill start Assist Control

HBA Hydraulic Brake Assist

BOS Brake Override system

CRUISE CONTROL SYSTEM Controllo di velocità

AIRBAG Airbag lato guida e lato passeggero

SISTEMA TPMS Monitoraggio pressione pneumatici

IMMOBILIZER Immobilizer

Vediamo allora i prezzi di EVO3 chiavi in mano, incluse iva e messa su strada,esclusi ipt e costi di immatricolazione:

EVO3 benzina – 16.900 €

– 16.900 € EVO3 GPL – 18.400 €

Sono previsti 2 anni di garanzia senza limiti di chilometraggio che includono ricambi e manodopera presso i service EVO.

36 mesi di garanzia sulla verniciatura e 72 mesi dalla corrosione.

E’ inoltre possibile acquistare prima dell’immatricolazione il “Pacchetto Warranty” con un livello di garanzia aggiuntivo a € 520 IVA inclusa. In questo casi si avrà diritto a:

5 anni (60 mesi) o 100.000 chilometri di garanzia totale con copertura dei costi di ricambi e manodopera presso i service EVO.

5 anni (60 mesi) o 100.000 chilometri di garanzia totale su verniciatura e corrosione.





—–

