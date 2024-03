Questi “modellini” Ferrari costano 50.000 €

Amalgam Ferrari 250 Testa Rossa e 250 GTO sono due repliche in scala 1:4 lavorate a mano delle due icone italiane a 50.000 €

Se le collezioni dedicate a Lamborghini e a Bugatti avevano già prezzi da urlo, le collezioni Amalgam Ferrari 250 Testa Rossa 1957 e Amalgam Ferrari 250 GTO 1952 raggiungono un nuovo livello.

Le due auto sono infatti repliche in alluminio lavorati a mano in scala 1:4 delle due icone italiane, in tributo alla maestria artigianale italiana non solo relativa al mondo delle auto ma, riprendendo Amalgam stessa, a tutta l’arte del Bel Paese del periodo rinascimentale in poi. Con la differenza che, se prima erano “statici”, dagli anni Cinquanta in poi bellezza e funzionalità furono unite nelle auto sportive italiane, definite “arte in movimento”.

Sia la Pontoon Fender che la GTO vengono proposte a un prezzo di 41.750 £, ovvero 48.815 €.

Ferrari 250 “Pontoon Fender” Testa Rossa, arte in alluminio lucido

Amalgam ha già prodotto modelli dettagliati della 250 Testa Rossa in scala 1:8, ma ora, per replicarne ancora meglio le forme, ha creato una replica in alluminio battuto a mano del corpo della Pontoon Fender Testa Rossa, in scala 1:4 rispetto all’originale.

Ogni replica è stata modellata e battuta da fogli di alluminio usando tecniche tradizionali di carrozzeria, esattamente come i corpi originali furono creati dalle Carozzerie Scaglietti nel 1957.

Montata su una base in legno di noce, ma con la possibilità di personalizzare il supporto su richiesta, questa replica è il secondo pezzo di una serie di icone Ferrari che Amalgam intende produrre, con la 265 GTB e la 275 GTB/4 previste rispettivamente per il 2025 e il 2026.

Ferrari 250 GTO, non poteva che essere in Rosso Corsa

Insieme alla Pontoon Fender, la collezione include la Amalgam Ferrari 250 GTO, che arriva oltre 10 anni dopo l’aver modellato la Ferrari 250 GTO di Ralph Lauren nel 2009.

Il produttore britannico, infatti, si è detto sempre più innamorato delle forme perfette e della bellezza di questa icona del Cavallino, del resto anche nella realtà uno dei suoi modelli più costosi in assoluto. La replica prevede un corpo in alluminio battuto a mano, sempre in scala 1:4.

Le repliche in alluminio della Ferrari “Pontoon Fender” 250 Testa Rossa e della Ferrari 250 GTO con finitura dipinta in rosso e livree personalizzate sono disponibili sul sito ufficiale di Amalgam Collection.

