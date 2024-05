TVS Motor arriva in Italia: la gamma completa di moto e scooter

TVS Motor, quarto produttore al mondo di moto e scooter, lancia la sua filiale italiana. La gamma completa di moto e scooter in arrivo sul nostro mercato.

TVS Motor Company (TVSM), colosso indiano nel campo delle due e tre ruote, inaugura la sua presenza in Italia con una nuova filiale dedicata esclusivamente al mercato italiano. L’offerta comprende una gamma di motociclette e scooter, sia a combustione che elettriche, caratterizzate da elevata qualità e tecnologicamente avanzate. Occupando la quarta posizione mondiale tra i produttori di due e tre ruote e la terza per capitalizzazione di mercato, TVS distribuisce i suoi prodotti in oltre 80 nazioni.

L’ingresso nel mercato italiano rappresenta una tappa chiave per il raggiungimento degli obiettivi globali di TVS. La passione dell’Italia per le motociclette e l’apertura verso soluzioni di trasporto innovative offrono il contesto ideale per lo sbarco in Europa.

Per dare l’idea dei numeri, con più di 4,1 milioni di clienti in tutto il mondo nell’ultimo anno, TVS ha generato un fatturato di 4,3 miliardi di dollari. Questi numeri piazzano l’azienda la quarta industria mondiale del settore, una posizione che sorprende da un certo punto di vista, in quanto fino ad oggi quasi sconosciuta in Europa. Se il mercato domestico ha assorbito la maggior parte della produzione, ora sembra arrivato il momento di arrivare anche nel vecchio continente.

E lo sbarco non è di certo di poco conto. Secondo Sharad Mohran Mishra, presidente della strategia del gruppo:

Siamo qui e siamo venuti per restarci, abbiamo un’ottica di lungo periodo. Personalmente sono felicissimo di essere qui in Italia. Ci sono molte similarità tra indiani e italiani, soprattutto nella passione che guida entrambe.

La gamma TVS Motor Italia

Con una gamma iniziale di otto modelli, tra cui quattro moto, due scooter e due scooter elettrici, il 2024 si preannuncia come l’anno nella quale la nuova filiale, guidata da Giovanni Notarbartolo di Furnari, prenderà un po’ le “misure”.

La collaborazione con Bergamaschi per la distribuzione dei ricambi e l’importazione di modelli strategici come l’Apache 310 cc, già noto per la partnership con BMW, sottolinea la focalizzazione su qualità e servizio. Con l’introduzione di modelli innovativi come il Ronin e lo scooter elettrico Iqube, TVS dimostra la sua volontà di adattarsi e competere in un mercato altamente competitivo come quello italiano.

Vediamo quindi i modelli che saranno disponibili:

– Serie TVS Apache 310, in collaborazione con BMW, disponibile nelle versioni RR e RTR.

– TVS Ronin 250, una moto modern-retro.

– TVS Raider 125, moto grintosa per l’uso quotidiano.

– TVS NTORQ 125, uno scooter di media gamma, erede delle competenze di TVS Racing.

– TVS Jupiter 125, elegante scooter per il commuting urbano.

– TVS iQube S, uno scooter elettrico L3e, pioniere della mobilità sostenibile in India.

– TVS X (L3e), lo scooter elettrico connesso di ultima generazione.

– La linea di e-bike include Cilo, EGO Movement, Simpel ed EBCO, ideali per la mobilità urbana e gli amanti dell’outdoor.

Qualità e assistenza

Sebbene la rete di concessionari è ancora in fase di definizione, gli indiani ci tengono a far sapere che per loro la qualità è un elemento imprescindibile.

TVS Motor Company è l’unica azienda due ruote ad aver vinto il prestigioso Premio Deming, un riconoscimento mondiale per l’eccellenza nell’applicazione dei principi della Gestione Totale della Qualità. I prodotti TVS si sono distinti nei sondaggi J.D. Power IQS e APEAL, posizionandosi al vertice nelle rispettive categorie.

Inoltre, per quattro anni consecutivi, TVS ha ottenuto il primo posto nel sondaggio J.D. Power sulla soddisfazione del servizio al cliente. Tra le società del gruppo, Norton Motorcycles in UK e Swiss E-Mobility Group con EGO Movement, rafforzano la posizione leader di TVS nel settore delle e-bike in Svizzera.

Sebbene l’avventura italiana di TVS sia appena iniziata, le ambizioni sono chiare: vincere nel mercato italiano, il primo per numeri in Europa, è imprescindibile per una presenza più marcata in tutta Europa.

