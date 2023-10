Svolta in contromano, viene preso a sprangate da un altro automobilista

Un grave episodio di violenza legato a una manovra azzardata sulle strade di Siracusa è stato reso pubblico nelle ultime ora, nonostante l’incidente si sia verificato lo scorso anno. Il filmato mostra come, negli ultimi tempi, la violenza urbana nelle città si stia intensificando.

Il video, diventato virale, vede un conducente al volante di una Fiat Punto che, dopo aver fatto rifornimento in un’area di servizio situata nella zona di Targia, a nord di Siracusa, decide di non proseguire in direzione sud verso Priolo, come dovrebbe fare. Con l’intenzione di guadagnare qualche centinaio di metri, decide di optare per la svolta direttamente a sinistra, nonostante sia chiaramente vietato anche per la presenza dei dissuasori che dividono i due sensi di marcia, oltretutto in un momento di traffico intenso.

La manovra mette in pericolo un’altra automobile, una Renault che sta arrivando proprio all’altezza del distributore di benzina. Come possiamo vedere nel video, visibilmente infuriato, il conducente della Renault cerca prima di tutto di bloccare la Fiat. Immediatamente dopo, l’uomo scende dal veicolo impugnando una spranga o un bastone, con la quale colpisce con forza il lunotto dell’auto che aveva fatto la manovra vietata. Nonostante l’aggressione, il conducente della Fiat riesce a fuggire, proseguendo la sua corsa nella direzione opposta.

Questo episodio solleva diverse questioni riguardo la sicurezza stradale e la crescente aggressività tra gli automobilisti nelle città. La mancanza di controlli severi, da una parte lascia una certa impunità nei confronti di chi, come l’automobilista della Punto, crede che il Codice della Strada non esista. Dall’altra esaspera talmente tanto gli animi, da produrre fenomeni di giustizia fa da te, che sono altrettanto pericolosi.

