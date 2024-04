Bentley Bentayga S Hybrid Black Edition

Bentley Bentayga S Black Edition combina una estetica audace con tecnologie avanzate che migliorano sia le prestazioni che l’esperienza di guida.

Bentley Motors ha svelato il suo suv più affascinante, il Bentayga S Black Edition, un’edizione speciale che si distingue per l’innovativo design dei parafanghi neri, una caratteristica che non si vedeva su una vettura Bentley da oltre un secolo, e per l’armonizzazione di colori vivaci, dettagli in nero e avanzamenti tecnologici che migliorano l’esperienza di guida.

La S Black Edition è disponibile in sette vivaci colori accent: Mandarin, Signal Yellow, Klein Blue, Pillar Box Red, Ice, Hyper Green e Beluga. Ognuno di questi colori aggiunge un carattere distintivo sia all’interno che all’esterno della vettura, creando un contrasto affascinante con i dettagli neri che definiscono questa edizione.

Esternamente, l’accent color si manifesta attraverso una striscia laser che decora lo Styling Specification della carrozzeria, evidente sotto il paraurti anteriore, le soglie laterali e la parte superiore dello spoiler posteriore. Le pinze dei freni sono verniciate in tinta con i cerchi da 22″ in nero, mentre tutti gli elementi luminosi esterni sono sostituiti da dettagli in nero lucido. Questa è la prima volta in 105 anni di storia di Bentley che le ali e le scritte del marchio vengono presentate in nero lucido, con un badge Black Edition che decora il montante posteriore D.

Il design del Bentayga è stato continuamente aggiornato per mantenere la sua modernità. Le novità di quest’anno includono sette nuove vernici satinate, un colore esterno aggiuntivo e cerchi da 21″ disponibili in tre diverse finiture. Inoltre, la tecnologia del telaio è stata migliorata e l’architettura elettrica aggiornata, arricchendo l’esperienza di guida con dettagli come una griglia del radiatore anteriore ridisegnata e l’introduzione delle quattro ruote sterzanti, ora standard su diversi modelli Bentayga.

Per l’interno, Bentley ha creato una composizione esclusiva dei colori che abbinano la ricca pelle Beluga agli accenti colorati brillanti. Le cuciture a contrasto e i dettagli dei rivestimenti in pelle colorata completano il design interno, offrendo un’atmosfera lussuosa e accattivante. Ogni sedile presenta un ricamo con il simbolo “S” nero, e la fibra di carbonio viene utilizzata per aggiungere una dimensione visiva alla console centrale e alle linee di cintura, sottolineando il badge Black Edition.

Il nuovo pacchetto Dark Chrome è stato incluso di serie. Ciò significa che gran parte dei dettagli cromati dell’abitacolo, come le bocchette dell’aria bullseye, i relativi comandi organ stop e le bocchette centrali, sono stati sostituiti con equivalenti dettagli in nero lucido. È possibile scegliere tra tre sistemi audio, a partire dal sistema Bentley Signature Audio. Il sistema Bang & Olufsen for Bentley porta la qualità del suono a un livello superiore e presenta anche splendide griglie illuminate per i diffusori, mentre il sistema Naim for Bentley rappresenta il massimo della qualità del suono automobilistico.

Il Bentayga S Black Edition è dotata del propulsore benzina V8 twin-scroll turbo da 4,0 litri di Bentley, che combina una importante potenza con consumi che restano al di sotto della media. Questo propulsore di ultima generazione sviluppa una potenza di 550 CV e una coppia di 770 Nm con un passaggio da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi e una velocità massima di 290 km/h.

Fonte: Bentley

Copyright Image: Sinergon LTD