Orari F1 GP Qatar 2023 TV8 in diretta con Sky e Now

Ecco gli Orari F1 GP Qatar 2023 su TV8 con il via della gara in differita Domenica 8 Ottobre alle 22:00 insieme a Sky e Now. Attenzione, perché a Doha si correrà in notturna, le qualifiche e la gara inizieranno alle 20 ora locale.

Nonostante le zone verdi costruite appositamente attorno al circuito, la sabbia del deserto sporca spesso il tracciato di Doha rendendo molto rilevante l’evoluzione di pista, che sarà ancor più accentuata dal nuovo asfalto. Non solo, perché non sono previste altre gare di supporto quindi la pista non potrà gommarsi grazie all’utilizzo da parte di altre vetture.

Orari F1 TV8 GP Qatar 2023

Domenica 8 ottobre

Ore 22: Gara

Orari F1 GP Qatar 2023 Sky e Now

Domenica 8 ottobre

Ore 19: Gara

Griglia di partenza F1 GP Doha 2023

Ecco la griglia di Doha partenza dopo le qualifiche:

1ª fila

1. Verstappen (Red Bull), 2. Russell (Mercedes)

2ª fila

3. Hamilton (Mercedes), 4. Alonso (Aston Martin)

3ª fila

5. Leclerc (Ferrari), 6. Piastri (McLaren)

4ª fila

7. Gasly (Alpine), 8. Ocon (Alpine)

5ª fila

9. Bottas (Alfa Romeo), 10. Norris (McLaren)

6ª fila

11. Tsunoda (AlphaTauri) , 12. Sainz (Ferrari)

7ª fila

13. Perez (Red Bull), 14. Albon (Williams)

8ª fila

15. Hulkenberg (Haas), 16. Sargeant (Williams)

9ª fila

17. Stroll (Aston Martin), 18. Lawson (AlphaTauri)

10ª fila

19. Magnussen (Haas), 20. Zhou (Alfa Romeo)

