Colin Chapman, l’uomo e le sue auto: il libro per chi ama la F1

“Colin Chapman, l’uomo e le sue auto” è la biografia autorizzata e completa sulla vita di Colin Chapman, scritta dal grande giornalista sportivo Gerard Crombac detto Jabby, esperto di Formula Uno e di tutto ciò che si cela nel dietro le quinte.

C’è da dire contributo di Colin Chapman al motorsport, nel periodo dopo la guerra, è stato incommensurabile. Chapman nel 1960 con la Lotus 18 seguì l’esempio di Cooper posizionando il motore dietro al pilota. Diede il via all’utilizzo dei telai senza tubi ma con elementi in lamiera di alluminio, che vennero chiamati monoscocca”. Come dimenticare le sospensioni posteriori “Chapman strut”? Fu anche per questo che negli anni Sessanta e Settanta le sue Lotus Grand Prix Cars divennero famose in tutto il mondo con a 13 campionati mondiali vinti, di cui sette titoli costruttori e sei titoli piloti.

“Colin Chapman, l’uomo e le sue auto” è la biografia definitiva di un uomo che Enzo Ferrari descrisse nella prefazione come “Sagace interprete dei regolamenti tecnici, geniale nelle sue intuizioni d’avanguardia“.

Dettagli prodotto:

Copertina flessibile: 480 pages

Publisher: Mare Verticale (May 18, 2017)

Collection: Uomini e sogni

Language: Italiano

ISBN-10: 8897173845

ISBN-13: 978-8897173847

Peso spedizione: 798 g

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

