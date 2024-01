MotoGP, Ducati svela la Desmosedici GP di Bagnaia e Bastianini

Ducati ha presentato sulle Dolomiti il Team Lenovo che corre in MotoGP con Bagnaia e Bastianini ed ha svelato la livrea della Desmosedici GP.

Ducati svela sulle Dolomiti presenta il Team Ducati Lenovo e svela la livrea della Desmosedici GP con la quale prenderà parte al Campionato Mondiale MotoGP 2024 (CALENDARIO MONDIALE). La livrea rossa è stata impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo Ducati e che si ripresenta anche sulle carene della Panigale V4 R Superbike del team Aruba.it Racing – Ducati e sulle nuovissime moto da cross del Ducati Corse R&D – Factory MX Team, svelate sul palco insieme alle MotoGP.

Il Campione del Mondo in carica Francesco “Pecco” Bagnaia è pronto a difendere il titolo conquistato con il numero #1 sul cupolino della sua Desmosedici GP. Bagnaia sarà ancora una volta affiancato dal connazionale Enea Bastianini, al suo secondo anno insieme alla squadra ufficiale.

Durante la presentazione è stato introdotto ufficialmente anche il nuovo Direttore Sportivo di Ducati Corse Mauro Grassilli. Paolo Ciabatti, nuovo Direttore Generale della Divisione Off-Road di Ducati Corse, ha invece presentato sul palco per la prima volta le nuove moto da cross di Ducati che saranno affidate al nove volte Campione del Mondo Cross Tony Cairoli e ad Alessandro Lupino.

Tutto è pronto quindi per dare inizio ad una nuova emozionante stagione MotoGP, con il primo appuntamento previsto dal 6 all’8 febbraio in Malesia, quando i piloti del team Ducati faranno la loro prima apparizione in pista per il 2024 nella sessione di test ufficiali a Sepang.

Copyright Image: Sinergon LTD