Curve: 15 lezioni sul car design che ci fanno innamorare

Parliamo sempre di design automobilistico, ma come si disegna, esattamente, una vettura? E quali sono i vari passaggi da fare? A queste domande, ma anche a tante altre, cerca di rispondere Fabio Filippini, insieme a Gabriele Ferraresi che noi conosciamo bene, nel suo ultimo libro “Curve – 15 lezioni sul car design“, che ripercorre, in maniera leggera e spesso divertente, le fasi più importanti del complesso progetto di progettazione estetica di un’auto.

Un prodotto che è esso stesso oggetto estetico, per form factor, piacevolezza della copertina e delle numerose illustrazioni che accompagnano il testo, e per la cura dell’impaginazione, con prefazione di Patrick Le Quément, il designer francese capo del Centro Stile Renault dal 1987 al 2009.

Nelle 240 pagine che compongono il libro, Filippini non si limita a scrivere delle banali lezioni di design, perché il libro è indirizzato a un pubblico di appassionati e curiosi e non solo di studenti. Quindi, pur non mancando certamente delle nozioni anche interessanti, come per esempio il “paradosso della linea retta“, ovvero il fatto che per dare la sensazione della linea tesa, in realtà, bisogni curvare l’elemento.

Ma oltre a questo, ci sono racconti dell’esperienza personale dell’autore, che è un designer che ha lavorato a diversi progetti, anche nella stessa Renault insieme a Le Quément, e che ci racconta le impressioni di dire “lavoro come un designer” a persone esterne, le difficoltà rappresentate dalle scadenze, ma anche quelle rappresentate dall’architettura da cui partire, che non sono pensate dai designer ma da altri reparti di produzione, e su cui gli “artisti” dell’automobile possono farci ben poco.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza di lettura, immersiva e tridimensionale verrebbe da dire, la sensazione di passione trasmessa e i disegni a mano, perché lo stesso Filippini ci tiene a sottolineare l’importanza ancora attuale delle prime bozze.

Curve – 15 lezioni sul car design

Copertina flessibile : 240 pagine

ISBN-10 : 8817156655

ISBN-13 : 978-8817156653

Editore : Rizzoli Lizard; Illustrated edizione (19 ottobre 2021)

Disponibile su Amazon con spedizione Prime.

—–

