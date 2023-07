Le foto spia della nuova Audi RS3 apparse in rete

Sono comparse in rete alcune foto spia del restyling dell’Audi RS3, una delle hot hatch più amate al mondo che nel 2024 dovrebbe subire pesanti aggiornamenti estetici come la vettura da cui deriva, l’Audi A3.

Dalle foto si vedono infatti camuffamenti su tutto l’anteriore e i lati, ma anche il comparto tecnico potrebbe subire qualche rinnovamento.

Audi RS3 non rinuncia al 5 cilindri

Quel che è certo è che non sarà elettrica, e che anzi l’Audi RS3 non rinuncerà al suo iconico motore cinque cilindri turbo 2.5 litri che è uno dei motivi del suo successo, sia per le prestazioni che offre sia per il suono che la rende subito riconoscibile, e che del resto è stato portato anche sulla sua versione rialzata, l’Audi RS Q3. Probabilmente, però, il motore potrebbe subire delle piccole modifiche per aumentarne l’efficienza, e per incrementarne di poco la potenza, attualmente di 400 CV e 369 N/m di coppia.

Lato estetico, sicuramente la forma dei gruppi ottici non cambierà, ma potrebbero esserci nuovi design dei LED. Avremo il nuovo logo, che ha debuttato su Audi Q4 e il nuovo Q8 e-tron, e sempre da loro potrebbe mutuare parte del design della calandra, che ora ha un effetto quasi tridimensionale a doppia cromatura.

Anche dietro potrebbero esserci dei leggeri ritocchi estetici, soprattutto per quanto riguarda il design dei gruppi ottici i quali, forse, potrebbero anche adottare la tecnologia OLED come avviene già su molti modelli Audi di dimensioni maggiori.

Lato software, anche in questo caso vedremo un importante aggiornamento, mentre per quanto riguarda gli interni non dovrebbe cambiare molto, se non l’introduzione di un sistema di infotainment più aggiornato. Audi RS3 restyling dovrebbe essere presentata in autunno, e debuttare sul mercato nella prima parte del 2024.

