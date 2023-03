La gamma Audi Q4 e-tron continua a evolvere. La Casa dei quattro anelli aggiorna tutti i veicoli da inizio produzione sino alla versione 2022 incluso mediante la più recente versione software 3.2. Quest’ultima, di serie per le vetture 2023 attualmente in produzione, tra le nuove funzioni annovera la possibilità di eseguire i futuri update over-the-air.

L’aggiornamento software dedicato ad Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron consente un incremento sino a 135 kW della potenza massima di ricarica in corrente continua (DC) delle varianti con batteria da 82 kWh. E’ inoltre possibile optare per la funzione di protezione dell’accumulatore che stabilisce quale soglia limite di rifornimento l’80% della capienza della batteria.

Non meno rilevante l’abilitazione della funzione Plug & Charge: le auto ottengono l’autorizzazione automaticamente alla colonnina e avviano l’operazione senza bisogno di alcuna scheda o app. L’autenticazione avviene mediante comunicazione crittografata al collegamento del cavo di ricarica e il processo inizia senza ulteriori azioni. La fatturazione è altrettanto automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici.

Il nuovo update comporta dei vantaggi per la ricarica tanto pubblica quanto domestica. La funzione “Orario di ricarica preferito” aiuta a programmare il rifornimento a casa nelle fasce orarie più convenienti, ad esempio di notte. In aggiunta, la pianificazione della ricarica mediante la vettura o l’app myAudi rende ancora più efficiente l’operazione in corrente alternata (AC): qualora in inverno si opti per il pre-condizionamento dell’abitacolo, l’energia necessaria viene fornita da una fonte esterna quale la wallbox domestica o la colonnina pubblica. Parallelamente, il software aggiornato del sistema di gestione termica ottimizza i consumi adattando il condizionamento della batteria in funzione della temperatura esterna e dello stato di carica.

Gamma Audi Q4 e-tron: ampliamento dei servizi Audi Connect

L’aggiornamento software dedicato ad Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron amplia il portfolio dei servizi Audi connect. Consente agli utenti di creare profili personalizzati, salvando sia i dati di navigazione sia le destinazioni recenti, e schiude la possibilità di utilizzare il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner da remoto, mediante l’app myAudi, così da definire un percorso, ricariche incluse, e inviarlo direttamente alla vettura.

L’app myAudi può inoltre essere utilizzata per localizzare la posizione di sosta. In caso di guasto o incidente, il servizio Audi connect Emergency call & Service migliora il comfort e la sicurezza di viaggio grazie alla chiamata automatica d’emergenza e assistenza nella lingua del conducente, agevolando i soccorritori nell’individuazione del veicolo.

Grazie all’integrazione di Amazon Alexa, Audi connect consente di gestire vocalmente molteplici funzionalità e i medesimi servizi disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati. È possibile, ad esempio, pianificare la spesa settimanale e aggiornare la lista degli impegni, oppure controllare i dispositivi domestici “intelligenti” e le funzioni smart home direttamente dal veicolo.

Tutte le Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron prodotte dall’inizio del 2023 si avvalgono già della funzione Plug & Charge ed eseguono i futuri update software tramite un’interfaccia wireless over-the-air.

