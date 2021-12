1 di 8: Auto Trash

Che questi anni siano gli anni della riesumazione del Trash, ovvero di tutto ciò che di cattivo gusto è stato e viene ancora fatto, è piuttosto evidente, come dimostra un certo interessamento a tali prodotti da parte della community, e anche un libro molto interessante come Mad In Italy del nostro amico Gabriele Ferraresi, che racconta il trash italiano dal 1980 al 2020.

Ma il cattivo gusto non ha risparmiato nemmeno i designer automotive, arrivati a proporre (e produrre) delle vere e proprie auto trash. Attenzione perchè qui non si tratta solo di essere “brutti” ma di trascendere in qualcosa di più particolare, quasi viscerale. Ho selezionato alcune vetture che solo i veri amanti del trash sapranno apprezzare. Ma prima di iniziare, sappiate che non ci sono banalità, e che la Multipla e la Duna non fanno parte del mio elenco…

Se invece non vi piace l’orrido e volete sognare qui sotto abbiamo pane per i vostri denti: