Fiart Cannes Yachting Festival 2022: il nome scelto per il nuovo yacht che debutta al Salone Nautico è P54. P come Passione, che rappresenta un tributo alla storia del cantiere partenopeo e alla passione che da sempre ha messo nella realizzazione delle sue barche e P come Stefano Pastrovich, l’architetto di fama mondiale che ha firmato il progetto.

Fiart Cannes Yachting Festival 2022: P54, le caratteristiche

P54 adotta scelte estetiche e funzionali che pongono in primo piano spazio e vivibilità interna ed esterna, lusso ed estetica, con una carena sportiva ed elegante e all’interno soluzioni che non deluderanno gli armatori più esigenti.

Perfetta per il weekend, insuperabile per la crociera di famiglia, P54 saprà accontentare tutti: day cruiser, chase boat, barca da crociera con un livello di lusso sartoriale da superyacht. Con la prua larga, la poppa rovescia, il profilo del cavallino sbilanciato in avanti, il parabrezza a tutto baglio, dal punto di vista estetico P54 sarà una barca bella da vedere.

La prua affilata nella parte inferiore per fendere il mare, si allarga e arrotonda verso la coperta per creare una zona comfort e privacy e dare una sensazione avvolgente, con l’ancora a scomparsa. I plus di questo progetto, veri tratti distintivi in un mare di proposte, emergeranno visitandola e vivendola.

Passare molto tempo a bordo infatti sarà un piacere inaspettato, perché con i suoi generosi volumi e la facilità di fruizione di tutte le zone, integrate in una linea estetica elegantissima e innovativa, il P54 saprà anche offrire una grande sensazione di privacy e intimità all’armatore e ai suoi ospiti.

Le zone esterne, in cui tutte e tre le aree comunicano tra loro in modo fluido, garantiscono la continuità degli spazi e contribuiscono alla sensazione di vivere in un grande open space. Nella zona di prua troviamo una grande vasca, protetta lateralmente dalla murata rialzata rispetto al piano di calpestio.

Anche l’area centrale e quella poppiera sono interconnesse e lo spazio può essere completamente coperto da un tendalino per ombreggiare la zona pranzo del main deck, che accoglie comodamente otto persone. In prossimità della poppa troviamo un’area relax, con comodi divani e dietro la consolle di guida, si trova un mobile cucina esterno.

A poppa è installata una plancetta abbattibile con meccanismo elettro-idraulico che aprendosi permette di avere un’enorme spiaggia per immergersi nell’acqua. Non solo, salendo e scendendo, il portello diventa il mezzo per accedere all’altezza del garage, estrarre un tender di lunghezza fino a 2,60 mt. e calarlo in mare, oppure utilizzare la piattaforma per scendere in banchina.

Per la zona esterna sono previste due configurazioni: open o con hard top con finestratura scorrevole verso la zona di prua, che funge da parabrezza e chiude l’area di comando frontalmente.

Anche gli interni non mancheranno di stupire ed avvolgere l’armatore in un ambiente lussuoso, arredato con pregiate finiture ed essenze nobili, per esaltare il senso di esclusività, come frassino fumè spazzolato, ebano con verniciatura a 100 gloss, pelle Frau, acciai lucidi e bruniti per i particolari, pannelli in tessuto sulle murate e sul cielino, parquet in rovere.

P54 sarà disponibile con due o tre cabine e tre bagni, la versione presentata ai Saloni sarà quella a tre cabine. Le cabine di prua possono essere messe in comunicazione tramite un sistema di armadiature scorrevoli centrali, diventando un’unica zona ampia e confortevole come una “suite” armatoriale.

Dall’esterno si accede inoltre alla cabina del marinaio, anche questa dotata di un bagno privato. L’area living sottocoperta è funzionale e avvolgente, grazie anche ai moltissimi lucernari che garantiscono un ambiente luminoso e caldo, con tende a pacchetto elettriche in tutte le finestrature, senza interruzioni nelle diverse zone.

La zona cucina è fornita delle migliori dotazioni ed elettrodomestici: piano cottura e cappa aspirante, lavastoviglie e lavandino, colonna attrezzata con frigo, freezer, forno e area storage. P54 sarà disponibile con motorizzazioni Volvo Penta Ips a partire da 950.

