Otam 70HT 3: un cockpit ispirato alle auto da competizione

Venduto lo scafo numero 3 del nuovo modello Otam 70HT.

Otam 70HT 3 è il più recente successo del cantiere italiano: lo yacht è stato interamente disegnato da Giuseppe Bagnardi BG Design Firm con carena di Umberto Tagliavini Marine Design.

Otam 70HT 3: caratteristiche della nuova unità

All’esterno, le sue linee di ispirazione automobilistica riflettono le prestazioni sportive, mentre lo stile senza tempo e la costruzione in Aramat, kevlar e fibra di carbonio fanno parte del dna del cantiere genovese. Ma, come sempre con Otam, lo yacht viene costruito artigianalmente per realizzare tutte le richieste del suo armatore.

L’Armatore sarà anche il comandante e questo ha generato moltissime richieste specifiche ma due in particolare. In primo luogo, ha chiesto che il sedile del copilota fosse allestito come la sua stessa postazione di comando, simile a quella delle auto da corsa. Inoltre, sebbene ami andare veloce e lo yacht raggiungerà una velocità di 50 nodi, ha espresso grande interesse per la massima efficienza nei consumi anche a velocità di crociera elevate.

Lo yacht prevede, sul ponte inferiore, un layout con tre cabine, cucina e zona equipaggio (con accesso indipendente dal ponte di prua). Sul ponte principale, oltre alle consuete sedute e dinette, l’armatore ha richiesto una seconda cucina a vista con grill accanto alla vetrata a scomparsa con vista sul pozzetto di poppa.

L’hardtop, interamente in fibra di carbonio, sarà caratterizzato da un’ampia sezione scorrevole in stile cabrio per la ventilazione naturale sia all’ancora che in navigazione. Sarà sufficiente premere un pulsante.

OTAM 70HT 3 sarà consegnato nella primavera del 2023 e farà il suo debutto internazionale al successivo Cannes Yachting Festival. Il prossimo scafo 70HT disponibile può essere consegnato chiavi in mano in soli 12 mesi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.