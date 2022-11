Horwin Senmenti O e X con telaio integrato ad Eicma 2022

Ad Eicma 2022 Horwin Senmenti O e Horwin Senmenti X saranno la novità principale del costruttore cinese, che definisce la serie come la prima bio-macchina intelligente ad alte prestazioni e telaio integrato.

Le nuove moto elettriche saranno esposte allo Stand A70 del padiglione 24Q di Rho Fiera Milano. Eicma si terrà dall’8 al 13 novembre 2022, con le prime due giornate dedicate a stampa e operatori del settore.

Horwin Senmenti O e X puntano alla massima efficienza

Horwin ha sviluppato le sue nuove moto dopo 6 anni di ricerca e sviluppo, per risolvere il “paradosso del triangolo delle prestazioni, dell’autonomia e del peso”, abbandonando il layout strutturale dei veicoli endotermici tradizionali e la tipica disposizione separata di batterie, motore e controller, introducendo una sostanziale novità con il telaio intelligente integrato IM, sviluppato internamente.

La Horwin Senmenti, sia nella declinazione O che X, gode di oltre 30 sensori e una tecnologia di controllo di sistema paragonabile a quella delle automobili, in grado quindi di elaborare ad alta velocità l’analisi delle informazioni e il processo decisionale, per una piattaforma intelligente che integri la raccolta dei dati, la loro analisi e il processo decisionale automatico.

Anche grazie alla tecnologia di aggiornamenti Over-the-Air, la moto diventerà sempre più intelligente e in futuro potrà anche apprendere la personalità dell’uomo, analizzando le interazioni uomo-macchina interagendo con tutti gli utenti e ambendo a diventare una “nuova vita mobile” con reali capacità di comunicazione.

Il nuovo telaio intelligente integrato IM sarà esposto insieme alle Senmenti O e X, e inoltre ad Eicma 2022 Horwin lancerà il laboratorio di vita mobile, un evento di co-creazione dell’utente che si terrà nello stand di esposizione dell’azienda asiatica.

