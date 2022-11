EICMA 2022 si svolgerà dall’8 al 12 novembre 2022, e sarà la seconda edizione del festival con il rinnovato concept che guarda oltre alle moto, includendo la micromobilità e le due ruote in generale.

Quest’anno vede il ritorno di Ducati, assente lo scorso anno, che andrà ad occupare uno dei 6 padiglioni dell’evento, uno in più rispetto al 2021. Numerosi anche i costruttori internazionali, che rappresentano il 58% degli espositori, e di questi il 20% arrivano per la prima volta.

EICMA 2022: date e orari

EICMA 2019 è in programma alla Fiera Milano di RHO, dall’8 al 13 Novembre 2022 nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Le giornate stampa e operatori sono quelle del 8 e 9 novembre. Tutte le informazioni sui Prezzi dei biglietti e sui Parcheggi di EICMA qui, compresi quelli gratuiti per le moto.

Di seguito gli orari delle giornate aperte al pubblico:

Giovedì 10 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Venerdì 11 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Sabato 12 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Domenica 13 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

EICMA Effect: l’edizione del “metaverso”

La campagna promozionale di Eicma 2022 punta tutto sulle emozioni, con il cosiddetto “Eicma Effect“. Si caratterizza per cinque fotografie di Lorenzo Marini, artista e pubblicitario, che mettano al centro il grande pubblico e le sue sensazioni, protagoniste quindi dell’evento. Non è quindi più il prodotto al centro, ma le emozioni che è in grado di regalare, ennesimo segnale dell’evoluzione di questa fiera.

Questa campagna interattiva svela anche che Eicma 2022 è la prima edizione ad entrare nel mondo Web3 o “Metaverso”, per contribuire alla tecnologia NFT (Non-Fungible Token) con l’obiettivo di “entrare in questo ecosistema in modo intellligente”, dando nuove opportunità di sviluppo sia all’industria di riferimento, che alla stessa organizzazione.

EICMA 2022: MotoLive

EICMA 2022 torna ad ospitare l’area esterna MotoLive, affascinante e travolgente Special Event che intrattiene i visitatori di con giornate di racing, show, musica e intrattenimento. Un’occasione per vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline Off-Road contendersi i titoli sul circuito di MotoLive.

MotoLive è l’area dinamica del Salone, dove il visitatore può provare i mezzi messi a disposizione dagli espositori. MotoLive è un’evoluzione continua di emozioni, uno spettacolo imperdibile di gare e performance all’insegna della sana competizione che soddisfa non solo i più appassionati ma anche coloro che si stanno avvicinando al grande mondo delle 2 ruote.

