Milano AutoClassica 2022: date, orari, biglietti e come arrivare

Milano AutoClassica 2022 fiera che si svolgerà a Rho Fiera (MI) dal 18 al 21 Novembre 2022, si pone l’obiettivo di attirare appassionati e non solo con l’esposizione scelta di alcune delle più belle e leggendarie automobili della storia. Da quelle iconiche, alle youngtimer, non mancheranno anche auto piuttosto recenti già entrate nei cuori degli appassionati e tra le leggende dell’automobilismo contemporaneo.

Milano AutoClassica 2022: date e orari

Milano AutoClassica è in programma da venerdì 18 a domenica 21 Ottobre 2022 a Rho Fiera Milano.

La fiera resterà aperta tutti e tre i giorni negli orari compresi dalle 9.30 alle 19.00 e oltre all’esposizione di privati e aziende automobilistiche di modelli iconici che hanno segnato la storia dell’industria automobilistica, darà anche qualche spunto per l’automobilismo di domani.

Milano AutoClassica 2022: biglietti

I biglietti per la fiera possono essere acquistati in prevendita sul sito ufficiale dell’evento. Qui sotto i prezzi:



Intero 1 giorno: 20 €

Ragazzi 1 giorno: 15 €

Intero 3 giorni: 50 €

Milano AutoClassica 2022: come arrivare

Come detto, Milano AutoClassica si tiene a Rho Fieramilano. Per raggiungere il luogo dell’evento in auto bisogna prendere l’uscita Fiera Milano/Tangenziale Ovest raggiungibile dalle autostrade A1, A4 e A7. I brianzoli e tutti coloro che provengono dalla parte nord-orientale di Milano potranno anche sfruttare la recente apertura della Rho-Monza.

L’evento si può raggiungere naturalmente anche con i mezzi pubblici. Italo proprio per questi giorni ha in programma delle fermate speciali con treni che arrivano direttamente alla stazione di Rho Fiera Milano, mentre con Trenitalia si può arrivare alle stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate tutte e tre collegate alle stazioni della metropolitana. La fiera si può infine raggiungere tramite la metropolitana M1 Rossa in direzione Rho-Fiera Milano, con biglietto extraurbano.

Maggiori informazioni e dettagli su come arrivare e sui parcheggi si trovano in questo articolo dedicato.

