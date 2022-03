Zero Motorcycles propone una forma di finanziamento vantaggiosa che facilita l'acquisto di un modello a zero emissioni.

Offerte moto Zero Motorcycles: per accelerare il passaggio verso la mobilità sostenibile il brand californiano ha deciso di mettere in campo diversi strumenti, tra cui la possibilità di finanziare a interessi zero l’acquisto di uno dei suoi modelli. Oggi diventare proprietari di una Zero è sempre più facile, si potrà scegliere tra una delle tante novità della gamma 2022 come la FXE, la supermotard dall’aspetto avveniristico oppure la nuova SR che ha aperto la strada a una linea di moto iper tecnologiche e altamente configurabili.

Offerte moto Zero Motorcycles: finanziamento a interessi zero

È partita da pochi giorni e durerà fino al 30 aprile 2022 la campagna di finanziamento “Interessi zero” (TAN 0% TAEG max 3,11%) con prima rata dopo 30 giorni promossa da Zero Motorcycles in collaborazione con AGOS, per incentivare in Italia l’acquisto di un modello elettrico della casa californiana.

La campagna a interessi zero, sommata agli incentivi statali, oltre ad avvicinare sempre più motociclisti al mondo dei veicoli elettrici, consente di rendere concreta l’idea di un nuovo concetto di mobilità che punta sull’evoluzione tecnologica e sulla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

Il favorevole piano di finanziamento coinvolge tutta la gamma 2022 dei modelli Zero, comprese le SR/S e SR/F, le moto di punta del brand di Santa Cruz dalle incredibili prestazioni.

