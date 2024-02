Orari SBK Australia 2024: in diretta in chiaro su TV8, SKY e Now

Orari SBK Australia 2024 in diretta e in chiaro su TV8, su SKY e in streaming su Now del 1° round del Campionato del Mondo Superbike 2024.

Questo fine settimana prende finalmente il via Campionato del Mondo FIM Superbike 2024 che si articolerà su 36 gare su 12 circuiti in tutto il mondo. Tuttavia questo il nuovo format della nuova era del WorldSBK che partirà dall’Australia, dal leggendario circuito di Phillip Island. Vediamo insieme quali sono i principali cambiamenti del campionato riservato alle derivate dalla serie.

Le novità della Superbike 2024

Le principali novità del 2024 riguardano i cambi di moto e team dei piloti big. Il sei volte iridato Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) è passato da Kawasaki a Yamaha prendendo il posto di Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), il quale a sua volta è passato sulla BMW ufficiale. Entrambi sono andati forte nei test invernali, con Rea che si è costantemente migliorato e Razgatlioglu che si è messo tutti dietro a Portimao e anche nel Test Ufficiale di Phillip Island dove il nordirlandese è stato vittima di un highside.

Attenzione ai due rookie italiani: Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Andrea Iannone (Team GoEleven). Il primo è campione del mondo in carica nel WorldSSP e nei test è andato forte mentre ‘The Maniac’ riparte dopo quattro anni di assenza da un circuito in cui ha fatto bene in MotoGP. Qualche intoppo di troppo per il due volte campione del mondo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) che ancora qui a Phillip Island è alle prese con il dolore al collo per via dell’infortunio successivo a una caduta nel test di fine 2023 a Jerez.

Inoltre non va dimenticato che sulla sua Ducati Panigale V4 R sono stati aggiunti sei chili – come da nuove regole relative al peso – e che in generale lo spagnolo ha fatto fatica ad adattarsi a tutto questo nei vari test. Occhio infine agli altri piloti che potrebbero dire la loro in Australia. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) e l’esordiente Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW).

Orari SBK Australia 2024 in chiaro su TV8

SABATO 24 FEBBRAIO

Ore 6.00: Gara 1 Superbike (diretta)

Ore 14:00: Gara 1 Superbike (Replica)

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Ore 3.00: Superpole Superbike (diretta)

Ore 6.00: Gara 2 Superbike (diretta)

Ore 13:15: Gara 2 Superbike (Replica)

Orari SBK Australia 2024 su Sky e streaming su Now

SABATO 24 FEBBRAIO

Ore 2.55: Superpole Superbike

Ore 4.25: Race 1 Supersport

Ore 5.45: pre-Superbike

Ore 6.00: Race 1 Superbike

Ore 6.35: post gara

Ore 13.45: Superpole Superbike (replica)

Ore 14.15: Race 1 Superbike (replica)

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Ore 2.45: pre-Superbike

Ore 3.00: Superpole Race Superbike

Ore 3.20: post gara

Ore 4.25: Race 2 Supersport

Ore 5.45: pre-Superbike

Ore 6.00: Race 2 Superbike

Ore 6.35: post gara

Ore 13.45: Superpole Race Superbike (replica)

Ore 14.14: Race 2 Superbike (replica)

