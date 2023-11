Orari MotoGP TV8 Malesia 2023 e in diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP TV8 Malesia 2023 insieme a SKY e NOW, che per questo weekend vedrà le qualifiche e la sprint in diretta sabato 11 novembre e in differita domenica 12 novembre.

La MotoGP è pronta a tornare in pista in Malesia per affrontare il primo appuntamento dell’ultima tripla trasferta della stagione 2023. Dopo Sepang resteranno infatti solo altri due Gran Premi: il GP del Qatar e il GP della Comunità Valenciana, in programma nei due fine settimana successivi.

Lo scorso anno a Sepang Francesco Bagnaia era stato protagonista di una grande prestazione, ottenendo una vittoria che gli aveva poi garantito un ampio margine su Quartararo per il GP successivo a Valencia, in cui il pilota piemontese si era poi laureato campione del mondo. Anche quest’anno Bagnaia arriva in Malesia da leader del Mondiale, con 13 punti di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martín (Pramac Racing Team).

Nel 2022 anche Enea Bastianini era stato tra i grandi protagonisti del GP della Malesia. Insieme all’attuale compagno di squadra, il pilota di Rimini aveva infatti dato vita ad un duello serrato per la vittoria. Enea, reduce da un fine settimana difficile in Tailandia, spera quindi di potersi riscattare a Sepang, su un tracciato che lo ha sempre visto essere competitivo in passato.

Oltre ai due piloti del Ducati Lenovo Team, sul Sepang International Circuit scenderà in pista anche Alvaro Bautista che, dopo essersi riconfermato Campione del Mondo Superbike due settimane fa a Portimão, prenderà parte al GP come wildcard per l’Aruba.it Racing team.

Orari MotoGP TV8 Malesia 2023

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su TV8 in diretta nella giornata di Sabato e in differita Domenica 12 novembre.

Sabato 11 novembre

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 4.45: Paddock Live

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 5.45: Qualifiche Moto3

Ore 6.45: Qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live Sprint

Ore 8.00: Sprint

Ore 8.45: Paddock Live

Domenica 12 novembre

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.15: Gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.30: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.15: Gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Orari MotoGP TV8 Malesia 2023 su SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta.

Venerdì 10 novembre

Ore 1.55: prove libere 1 Moto3

Ore 2.45: prove libere 1 Moto2

Ore 3.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 6.10: prove libere 2 Moto3

Ore 7: prove libere 2 Moto2

Ore 7.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 9.15: Paddock Live Show

Ore 9.45: Talent Time

Sabato 11 novembre

Ore 1.35: prove libere 3 Moto3

Ore 2.20: prove libere 3 Moto2

Ore 3.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 4.40: paddock live

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

Domenica 12 novembre

Ore 3.35: warm up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: gara Moto3

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.15: gara Moto2

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8: gara MotoGP (repliche alle 14, alle 17 e alle 20)

Ore 9: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy MotoGP

—–

