Nobis collezione Transitional 2023: l’outerwear performante

Nobis collezione Transitional 2023 è la proposta di abbigliamento modulare in grado di adattarsi al susseguirsi delle stagioni. La collezione stabilisce dei nuovi standard nel settore dell’outerwear da high-performance introducendo una nuova categoria di prodotto. Nobis presenta per la prima volta una proposta di pantaloni e short a completamento di un guardaroba multi-funzionale pensato per affrontare tutti gli elementi.

Nobis collezione Transitional 2023: tutte le novità

Le parole chiave della collezione Transitional 2023 di Nobis sono funzionalità e ricerca. Con il nuovo Design Director Michael Kerr al timone, il concetto di stratificazione assume un nuovo significato grazie a inedite categorie di prodotto, mid-layer e felpe ibride. Per citare alcune delle novità: per lui gli short tecnici matelassè Decker ed il blazer da viaggio Cody.

Nobis introduce inoltre una nuova stampa di stagione, la Heat Map, ispirata alle variazioni stagionali che si susseguono in tutto il mondo. Per sottolineare l’intento della collezione che vuole ispirare i suoi clienti ad esplorare e vivere il mondo outdoor, la proposta introduce tre nuove varianti colore: Verde cedro scuro, Comfrey tea, Blu marino Deep Lake.

Ulteriori highlights della collezione sono il gilet trapuntato Moda e la giacca da pioggia packable Stratus per lui. A questo si aggiunge una proposta di accessori genderless.

Progettata per essere sostenibile, la Transitional Collection 2023 di Nobis comunica l’importanza del design circolare e utilizza materiali riciclabili. La collezione include l’isolante elasticizzato e sostenibile PrimaLoft, una microfibra termica sintetica che non disperde il calore pur essendo traspirante e permettendo così al vapore acqueo in accesso di fuoriuscire mantenendo asciutto e confortevole l’interno.

Gli altri materiali utilizzati sono lana, Toray elasticizzato, nylon, fibra di cotone, nylon taffetà. A questi si aggiungono la membrana laminata di Nobis, le cuciture ermetiche, la finitura water-repellent e la possibilità di lavare i capi in lavatrice per una facile manutenzione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.