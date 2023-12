Benzak x Candiani: il rinomato denim brand di Amsterdam, Benzak Denim Developers, si unisce alla storica azienda Candiani Denim per lanciare una straordinaria collezione in Limited Edition Selvedge.

Questa innovativa collezione fonde armoniosamente la tradizione del denim cimosato con l’approccio sostenibile dell’up-cycling. Il team di Benzak ha magistralmente sfruttato le rimanenze di alcuni tessuti cimosati della linea Candiani Riserva per creare sei capi esclusivi, che traggono ispirazione dai modelli iconici del brand olandese. La gamma comprende un pantalone chino, due overshirt militari e tre giacche, di cui una progettata per una recente collaborazione di Benzak con il brand Bonne Suits.

Il modello chino e una delle over-shirt sono confezionati con un tessuto denim di colore scuro, caratterizzato da un ordito tinto in indaco e una trama nera, che conferiscono ai capi un aspetto più pulito e formale. La seconda over-shirt, ispirata allo stile militare degli anni Sessanta, è realizzata in un vivace blu petrolio.

Per le giacche, Benzak ha scelto una combinazione di diversi tessuti denim, mescolando cotone e canapa. Uno di questi tessuti presenta un ordito marrone, mentre l’altro è caratterizzato da un indaco naturale. Anche la giacca Bonne x Benzak è un mix-‘n-match unico di due tessuti, entrambi con lo stesso peso e filato nero.

L’idea per questa collezione è nata da una collaborazione tra Lennaert Nijgh, fondatore di Benkaz, e Alberto Candiani, presidente dell’omonima azienda. Candiani ha contattato Nijgh con l’idea di utilizzare le rimanenze di magazzino di tessuti cimosati per produrre nuovi articoli, riducendo gli sprechi e creando un’opportunità unica per portare questi denim di qualità ai consumatori. Una speciale etichetta con i loghi dei due brand è stata disegnata per identificare i capi di questa edizione limitata, enfatizzando la collaborazione e il loro impegno per la sostenibilità e l’innovazione nel mondo del denim.

La collezione Limited Edition Selvedge di Benzak e Candiani rappresenta una perfetta sinergia tra il design olandese e l’artigianato italiano, dimostrando come la sostenibilità possa andare di pari passo con la moda e lo stile. Con questa collaborazione, entrambi i brand hanno dimostrato la loro capacità di reinventare il tradizionale denim, proponendo capi d’avanguardia che rispettano l’ambiente e celebrano l’eccellenza nella produzione tessile.

Copyright Image: Sinergon LTD