Ray-Ban Ferrari limited edition: infondendo una carica di adrenalina a una delle più apprezzate partnership del campionato, Leclerc e Sainz celebrano insieme i propri punti di forza andando a incarnare tutto quello che fa di Ray-Ban e Scuderia Ferrari un team vincente.

Con una passione in comune e lo stesso obiettivo da perseguire, ossia vincere con stile, i due piloti hanno apportato un tocco personale ai propri Ray-Ban preferiti, lavorando con raffinato acciaio, accenti in gomma “giallo Modena”, tradizionale colore Ferrari, acetato havana classico e lucidi contorni dorati per trasferire la propria visione dell’estetica lifestyle in due creazioni eyewear invincibili.

Ray-Ban Ferrari limited edition: Carlos Sainz Custom

L’ambiziosa visione del circuito di gara di Carlo Sainz si traduce nel mondo del design lifestyle con un modello che esprime massimo dinamismo. Le linee sportive ispirate alla Formula 1 trasformano una montatura Ray-Ban iconica. Gli eleganti cerchi in acciaio con finitura argento e i ciliari neri ad ala evocano lo spirito audace della nuova Ferrari, mentre i naselli e i terminali in gomma nell’emblematico giallo richiamano sia lo stemma del team per cui corre il pilota sia i colori della bandiera del suo paese.

Completano l’occhiale il caratteristico scudetto Ferrari e il logo Ray-Ban sulle lenti grigio scuro, gli emblemi e i loghi incisi al laser sulle aste, il packaging raffinato, con confezione, custodia e panno per la pulizia e, per finire, il certificato di autenticità numerato – tutti elementi che concorrono all’esclusività di questo modello Ray-Ban for Scuderia Ferrari Limited Edition.

Charles Leclerc Custom Limited Edition

Charles Leclerc indossa un look Ray-Ban personalizzato per puntare lo sguardo sul suo unico obiettivo: l’oro della vittoria. Fondendo stile sportivo classico e design contemporaneo, il modello in edizione limitata affronta le curve dall’interno, trasformando una moderna montatura lifestyle dall’estetica pulita, con cerchi profondi che rimandano ai classici spoiler delle auto da corsa e il raffinato metallo

dorato, in un’occhiale unico nel suo genere destinato a farsi notare.

Il distintivo scudetto Ferrari e il logo Ray-Ban sulle lenti e sulle aste, il packaging sofisticato, con confezione, custodia e panno per la pulizia, e il certificato di autenticità numerato fanno di questo esclusivo modello Ray-Ban for Scuderia Ferrari Limited Edition un pezzo da collezione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.