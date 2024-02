La BYD Seal U DM-i fa il suo esordio europeo al Salone di Ginevra: un Suv ibrido plug-in per le famiglie che utilizza la tecnologia Super Dual Mode del marchio. Con un’autonomia di 70 km in elettrico e tanto spazio all’interno, si propone come un modello versatile sia per la mobilità cittadina, sia per i viaggi. Arriverà nel nostro continente nel secondo trimestre dell’anno.

Si chiama BYD Seal U DM-i la nuova scommessa del marchio cinese : il primo Suv ibrido plug-in della Casa che ha lanciato la sfida a Tesla nel mondo delle auto elettriche e anche il primo modello ad utilizzare la tecnologia Super Dual Mode di BYD, in grado di privilegiare la guida elettrica con un’elevata autonomia e conseguente risparmio di carburante.

Le caratteristiche sono quelle della Seal U elettrica: design slanciato, tanto spazio all’interno, prestazioni di livello grazie all’accoppiata tra un motore a benzina 1.5 da 109 Cv e 135 Nm di coppia e due unità elettriche da 197 Cv e 325 Nm.

BYD Seal U DM-i: il design

Dal punto di vista stilistico, la Seal U ibrida plug-in riprende i caratteri del modello elettrico: in primis, il frontale a forma di X con il cofano sagomato e i fari a Led a doppie lenti integrati nel paraurti anteriore. Poi, i fianchi slanciati, con cerchi in lega sportivi bicolore da 19 pollici. Infine il retro contraddistinto dalla firma luminosa coast to coast, con forme ispirate alla goccia d’acqua.

Le dimensioni sono generose: 4,775 metri di lunghezza, 1,890 metri di larghezza e 1,670 metri di altezza, con un passo di 2,765 metri, che favorisce la spaziosità degli interni e un bagagliaio ideale per i lunghi viaggi: da 552 a 1440 litri di capienza.

Gli interni

All’interno spiccano rivestimenti in pelli vegana e caratteristiche di design volutamente ispirate all’oceano, come la console centrale Ocean heart e il selettore del cambio in cristallo. A dominare la scena è un grande display touchscreen full LCD da 15,6 pollici ruotabile, con possibilità di aggiornamenti OTA, sistema audio Infinity premium e comandi vocali.

La tecnologia ibrida

BYD fa debuttare sulla Seal U DM-i la tecnologia ibrida plug-in proprietaria Super Dual Mode, pensata per l’efficienza energetica, che abbina al motore termico l’unità elettrica animata da una batteria Blade da 18,3 kWh. Un sistema che consente di privilegiare la guida a zero emissioni: non a caso, l’autonomia in elettrico si aggira attorno ai 70 km nel ciclo WLTP. Il modello può essere inoltre equipaggiato un un caricatore di bordo rapido in corrente continua da 18 kW, che consente di rifornire la batteria dal 30% all’80% in 35 minuti.

