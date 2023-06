Citroen C5 Aircross Hybrid 136 si basa sulla tecnologia Hybrid 48V, compatta e leggera, è composta da una batteria a 48V che si ricarica durante alcune fasi della guida, da un motore a benzina PureTech da 136 CV progettato appositamente per adattarsi a questo nuovo sistema ibrido e accoppiato a un nuovo cambio ë-DCS6 che comprende un motore elettrico da 21 kW.

Semplice e fluida nell’utilizzo, questa tecnologia ibrida si adatta perfettamente alla versatilità di C5 Aircross. Il suo prezzo si avvicina a quello della versione diesel con motore equivalente. L’Hybrid 136 completa l’offerta elettrificata di C5 Aircross, che comprende l’Hybrid Plug-in 180 e l’Hybrid Plug-in 225.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136: la tecnologia Hybrid 48V

Grazie alla tecnologia Hybrid 48V, i tempi di guida in modalità mista o 100% elettrica senza emissioni sono ottimizzati, per un maggiore comfort di guida e una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

Questa tecnologia ibrida, leggera e compatta, si basa su un motore benzina 1.2 PureTech di nuova generazione, sviluppato appositamente per l’ibridazione, le cui caratteristiche sono 3 cilindri e 1199 cm3, una potenza di 136 CV (100 kW) a 5500 giri/min e una coppia di 230 Nm a 1750 giri/min. Conforme alla norma Euro 6.4 e funzionante secondo il ciclo Miller, il motore ha una migliore efficienza termica per ridurre le emissioni di CO2.

Un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, in grado di sviluppare un picco di potenza di 21 kW (28 CV) e una coppia massima di 55 Nm. Permette a C5 Aircross di essere guidata al 100% in modalità elettrica per esigenze di coppia ridotta, a basse velocità, durante le manovre o in fase di rallentamento e assiste il motore benzina all’avviamento. In fase di decelerazione, agisce da generatore di carica della batteria, riducendo al contempo l’usura dei freni.

Un motorino di avviamento a cinghia, alimentato a 48V, consente di avviare il motore a benzina in modo rapido e reattivo. Un nuovo cambio elettrificato ë-DCS6, a 6 rapporti a doppia frizione, senza interruzione di coppia, anch’esso progettato specificamente per la tecnologia ibrida. I passaggi di marcia sono più brevi e la guida è più confortevole. Il motore elettrico, l’inverter e la centralina sono integrati per ottimizzare lo spazio sotto il cofano motore.

Una batteria agli ioni di litio da 48V con una capacità disponibile di 432 Wh è installata sotto il sedile anteriore sinistro, in modo da non incidere sullo spazio del bagagliaio o dell’abitacolo. Inoltre, grazie a un convertitore di tensione, parte dell’elettricità prodotta dal motore elettrico da 48 V viene trasformata in 12 V per alimentare gli equipaggiamenti dell’auto, fornendo così due reti elettriche separate.

C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 conserva tutte le caratteristiche di comfort a bordo di C5 Aircross (sospensioni e sedili Citroën Advanced Comfort, spazio e modularità), le stesse personalizzazioni e gli stessi livelli di allestimento (Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack).

Per facilitare l’utilizzo del nuovo motore ibrido, il quadro strumenti digitale è stato aggiornato con un display specifico. Permette al conducente di avere tutte le informazioni necessarie alla guida ibrida direttamente nel suo asse visivo, senza dover distogliere lo sguardo:

Tachimetro blu per indicare la guida 100% elettrica

Flusso di energia del motore ibrido

Livello di carica della batteria,

Modalità di guida tramite un indicatore di potenza (Charge, Eco, Power)

Percentuale di distanza percorsa in modalità elettrica, istantanea e media

C5 Aircross Hybrid 136 è già ordinabile con prezzo di listino a partire da 36.500 € per la versione Feel.

