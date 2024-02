Lucid Air si fa in quattro: Lucid Motors ha svelato al Salone di Ginevra l’espansione della gamma della berlina elettrica. In arrivo anche la potentissima Lucid Air Sapphire.

L’espansione della gamma Lucid Air 2024 è protagonista al Salone di Ginevra: il marchio americano ha messo in mostra le sue lussuose berline elettriche, presentando la versione a trazione posteriore pensata ad hoc per il mercato europeo, la nuova Lucid Air Pure EWD, che affiancherà le già presenti Touring e Gran Touring.

Alla kermesse svizzera, c’è anche l’anteprima continentale del Suv Lucid Gravity ed è stato annunciato l’arrivo della Lucid Air Sapphire, un mostro da 1251 cavalli, che andrà a completare l’offerta. Prosegue dunque l’offensiva europea del brand statunitense, attualmente presente in Germania, Olanda, Norvegia e Svizzera, con l’obiettivo di andare a sfidare Costruttori premium come BMW, Audi e Tesla.

Com’è la Lucid Air Pure EWD

La nuova Lucid Air Pure EWD sarà la versione entry level pensata per il mercato continentale: è spinta da un unico motore elettrico e offre la trazione posteriore. La potenza totale è di 442 Cv e, nonostante si tratti di una versione base rispetto alle sorelle, le prestazioni sono notevoli, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. L’autonomia nel ciclo WLTP è di 747 km, grazie a una batteria da 88 kWh. Grazie alla piattaforma elettrica da 900 V, la berlina americana può essere ricaricata in corrente continua, con un recupero di 400 km in soli 20 minuti.

L’obiettivo di Lucid Motors è chiaro: questo modello a trazione posteriore, che parte da un prezzo di 85.000 euro, contribuirà ad alimentare le vendite del marchio in Europa, specie in Germania, dove il numero degli showroom e dei centri di assistenza Lucid è in grande espansione.

Lucid Air: la gamma europea

Nel nostro continente sono già sul mercato altri due modelli: la Lucid Air Touring e la Lucid Air Gran Touring. La Air Touring è caratterizzata dalla trazione integrale e da due motori elettrici, che offrono una potenza di 628 Cv e un‘accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. L’autonomia dichiarata è di 725 km e il prezzo di listino è di 99.000 euro.

La Air Gran Touring a trazione integrale è equipaggiata con due motori ancora più potenti, in grado di scaricare a terra 831 Cv e di accelerare da 0 a 100 in 3,2 secondi. L’autonomia della batteria da 110 kWh è di 792 km e il prezzo è di 129.000 euro. Al Salone di Ginevra 2024 il numero uno di Lucid Motors Alexandre Lutz ha annunciato la novità più attesa: nel corso del 2024 la gamma sarà completata dalla Lucid Air Sapphire, un vero bolide caratterizzato da una potenza di 1251 Cv, in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di due secondi, con una velocità massima di circa 330 km/h.

