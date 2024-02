Le auto elettriche che si ricaricano più velocemente in un confronto tra modelli BEV in termini di prestazioni di ricarica rapida.

L’abbiamo scritto in più occasioni, uno dei freni all’adozione dell’elettrico è spesso la ricarica, come ovvio. L’elettrico è per molti ma non per tutti: è davvero così? C’è chi dubita che un’auto elettrica (BEV) possa soddisfare le proprie esigenze, e non a torto, sia chiaro.

Le domande più frequenti riguardano dove e come si possa effettuare la ricarica elettrica, quanto tempo ci voglia e se l’infrastruttura esistente sia adeguata. Per i più fortunati la soluzione ideale è la ricarica domestica, destinata a rimanere l’opzione principale per rendere pratico l’uso di un’auto elettrica. Tuttavia per la maggioranza di chi vive in città, la ricarica domestica non è una possibilità e l’infrastruttura di ricarica urbana su strada si sta sviluppando lentamente.

Di conseguenza, le stazioni di ricarica rapida DC assumono un ruolo importante per molti utenti e lo saranno per molto tempo a venire. Sappiamo che esistono significative differenze tra i vari modelli BEV in termini di velocità di ricarica reale, che spesso non corrispondono a quelli di omologazione.

Alla fine la domanda rimane: quali sono le auto elettriche che si ricaricano più velocemente? Gli inglesi di Autocar hanno cercato di dare una risposta. Dal 2022 hanno testato in particolare la performance di ricarica rapida di tutti le auto elettriche sottoposte ai test drive su strada, rivelando dati importanti: la velocità di ricarica effettiva può discostarsi notevolmente dalla velocità dichiarata, soprattutto quando si considera la media su tutta la capacità disponibile della batteria. Non solo, viene confermato che tutte le auto elettriche tendono a ridurre la velocità di ricarica man mano che la batteria si avvicina alla piena capacità, con alcune che rallentano più di altre.

Metodologia di test

Autocar adotta un approccio semplice ma efficace per testare la velocità di ricarica rapida: utilizza un caricatore rapido DC di capacità sufficiente a supportare il picco di ricarica dell’auto in test e registra quanta energia viene effettivamente assorbita dal veicolo al raggiungimento di specifici livelli di carica della batteria (10%, 30%, 50%, 70% e 90%).

Data l’impossibilità di usare lo stesso caricatore DC per ogni test e considerando che molte EV non permettono di pre regolare la temperatura della batteria quando la carica scende sotto il 10%, Autocar media i risultati ponderandoli in base all’utilizzo tipico della ricarica rapida da parte degli automobilisti.

Questo tipo di ricarica sia più costosa rispetto alla ricarica domestica sia a utilizzare in maniera minore perchè riduce sul lungo periodo la capacità della batteria stessa. Ecco allora che la ricarica rapida o ultra rapida viene usata principalmente per estendere l’autonomia durante viaggi specifici, piuttosto che come ricarica abitudinale. Di conseguenza, pochi sono coloro che iniziano a ricaricare sotto il 20% o proseguono oltre l’80% della capacità, poiché ciò non è né efficiente in termini di tempo né come detto vantaggioso per la longevità della batteria.

Per questi motivi, la velocità di ricarica mostrata da un veicolo al 50% di stato di carica (SOC) incide tre volte di più sul risultato aggregato della velocità di ricarica rispetto a quella rilevata al 10% o al 90%; analogamente, le velocità registrate al 70% e al 30% hanno un peso doppio rispetto a quelle agli estremi dello spettro di condizione della batteria.

Certo, si tratta di un test “su strada”, ed è possibile che altri possano prendere altri parametri, oppure trovare altri risultati, e quindi è da prendere come si dice in questi casi “con le pinze”. Ad esempio, gli americani di Edmunds e di Car&Driver avevano già fatto un test simile, con altre auto e quindi con risultati diversi.

La prova in un contesto reale fornisce comunque un quadro piuttosto chiaro delle prestazioni di ricarica, anche in base al prezzo dell’auto, offrendo agli automobilisti informazioni interessanti per fare scelte oculate. Vediamo com’è andata.

Auto più veloci in ricarica

Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2023): Velocità media di ricarica 198kW Audi E-tron GT Vorsprung (2023): Velocità media di ricarica 189kW Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate (2023): Velocità media di ricarica 180kW Kia EV9 GT-Line S: Velocità media di ricarica 170kW Kia EV6 GT: Velocità media di ricarica 169kW

Auto più lente in ricarica

GWM Ora 03 (2023): Velocità media di ricarica 47kW Kia Soul Urban (2023): Velocità media di ricarica 38kW

Interessante osservare come ai primi posti ci siano auto di fascia altissima, ma subito dopo un terzetto di coreane. Se Kia piazza ben due modelli nei primi posti, riesce però ad arrivare ultima con la Soul Urban, un modello che, va detto, non è tra i più recenti nel mondo dell’elettrico.

In ogni caso, potete trovare i risultati completi con tutti i dati delle 32 auto esaminate ovviamente su Autocar.

