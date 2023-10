Citroën annuncia l’arrivo delle auto elettriche accessibili, con Citroën Ë-C3 che sarà commercializzata al prezzo di listino a partire da 23.900 euro. Una strategia che mira a accelerare l’obiettivo della casa automobilistica francese di rendere la mobilità completamente elettrica accessibile ad un pubblico ampio.

Elettrica, super comoda

Per la prima volta nel segmento delle city car, Citroën adotta le sue innovative ed esclusive sospensioni Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi come equipaggiamento di serie su tutte le versioni di Nuova ë-C3, 100% elettrica.

Invisibili al conducente e ai passeggeri, le sospensioni Citroën Advanced Comfort assicurano agli occupanti del veicolo una sensazione di comfort unica, data dall’effetto “tappeto volante”, grazie all’uso di due fine corsa idraulici, che consentono agli ingegneri una maggiore libertà di regolazione delle sospensioni di Nuova Citroën Ë-C3 dando l’impressione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale. Due fine corsa idraulici vengono utilizzati in combinazione con l’ammortizzatore e la molla, invece dei fine corsa meccanici. Uno dei fine corsa idraulici viene utilizzato per la compressione, l’altro per l’estensione.

Dimensioni compatte per Citroën Ë-C3

Il nuovo design della Nuova Citroën Ë-C3 presenta un’altezza di 1,57 metri, offrendo agli occupanti dei sedili anteriori un aumento di 100 mm dello spazio per la testa. Ciò si traduce in una posizione di guida più elevata e dominante, che conferisce una maggiore sensazione di controllo e sicurezza. Questo miglioramento nella visibilità verso l’esterno contribuisce significativamente al comfort e al benessere a bordo del veicolo.

Nonostante la Nuova ë-C3 sia solo leggermente più lunga di 19 mm e più larga di 6 mm rispetto al modello precedente, offre un abitacolo notevolmente più spazioso. Lo spazio ai gomiti per i passeggeri posteriori è aumentato di 19 mm rispetto alla media del mercato, mentre per gli occupanti anteriori è addirittura superiore di 21 mm rispetto alla media. La generosa quantità di spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori la posiziona come la migliore nella sua categoria, con almeno 20 mm in più rispetto alla media.

La Nuova ë-C3 è anche pratica quando si tratta di trasportare oggetti e bagagli. L’abitacolo è dotato di vani portaoggetti utili e convenienti sui pannelli delle porte, sulla console centrale e sotto il bracciolo centrale. Inoltre, la console centrale offre un tappetino di ricarica wireless, presente di serie sulle versioni “Max”. La versatilità è garantita anche dalla possibilità di frazionare gli schienali posteriori con una configurazione 60-40 (disponibile di serie sulla versione Max) e dalla larghezza tra i passaruota posteriori di 1015 mm, che consente il trasporto di oggetti di grandi dimensioni quando necessario. Il bagagliaio offre un volume di 310 litri dietro i sedili posteriori, sufficiente per la maggior parte delle esigenze legate al trasporto di acquisti o bagagli.

Motore elettrico ed autonomia

Il motore elettrico da 83 kW (113 CV) della Nuova ë-C3 offre la potenza e la coppia necessarie per gli spostamenti quotidiani e i viaggi di lunga distanza. La batteria LFP da 44 kWh assicura un’autonomia di guida di 320 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di ricaricare dal 20% all’80% della capacità della batteria in soli 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata richiede circa 4 ore e 10 minuti con una potenza di 7 kW o 2 ore e 50 minuti con una potenza di 11 kW. Il cavo Mode 3 fornito in dotazione semplifica l’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche.

La Nuova ë-C3 è dotata di un motore da 83 kW (113 CV) che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h. Queste prestazioni sono più che adeguate per la guida quotidiana in ambienti urbani e suburbani.

Grazie all’applicazione e-ROUTES e all’abbonamento ai servizi connessi “Connect Plus”, i conducenti possono pianificare viaggi, monitorare lo stato di carica e la posizione del veicolo in tempo reale, gestire gli orari di ricarica e beneficiare di un’esperienza di guida connessa e personalizzata tramite l’app MyCitroën.

Citroën ë-C3, non manca nulla

La Nuova Citroën ë-C3 100% elettrica si distingue per un equipaggiamento completo e soluzioni intelligenti, che contribuiscono a garantire il massimo comfort senza compromessi.

La versione C-Zen Lounge presenta il Citroën Head-Up Display e un volante compatto, un approccio innovativo che reinventa la plancia e sostituisce il tradizionale quadro strumenti. Questa soluzione offre al conducente un facile accesso a tutte le informazioni chiave senza dover distogliere lo sguardo dalla strada, migliorando così la sicurezza e la comodità di guida.

La Nuova ë-C3 è dotata di supporto per smartphone integrato, che consente al conducente di avviare automaticamente una nuova App dedicata utilizzando la tecnologia wireless NFC (Near Field Communication) per l’infotainment. Una vasta gamma di dispositivi di assistenza alla guida Citroën è ora disponibile su tutte le versioni, garantendo un elevato livello di comfort, sicurezza e supporto durante la guida.

Citroën Ë-C3: il listino prezzi

Citroën sta portando avanti la propria missione di rendere la mobilità completamente elettrica accessibile a un ampio pubblico con l’offerta della Nuova ë-C3, un veicolo elettrico con un’autonomia notevole di 320 km, il tutto a un prezzo di listino a partire da 23.900 euro. Questo annuncio rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione della mobilità elettrica, offrendo ai consumatori un’opzione accessibile per un futuro più sostenibile.

Non solo, perchè Citroën si è impegnata a migliorare ulteriormente l’accessibilità della ë-C3, con l’obiettivo di offrire un modello con un’autonomia di 200 km a un prezzo a partire da 19.990 euro entro il 2025.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED